miércoles 29 de julio de 2026
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29 de julio de 2026
Así escapó.

Caso Merlín Díaz: revelan el video de la gitana prófuga luego de tramitar su DNI

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran a la mujer mientras se retira del RENAPER, acompañada de uno de sus cómplices, recientemente detenido.

La prófuga fue captada por una cámara de seguridad junto a su cómplice.

La prófuga fue captada por una cámara de seguridad junto a su cómplice.

En pocas palabras

  • Video clave: Revelan imágenes de la gitana prófuga saliendo del RENAPER tras tramitar su DNI.
  • Cómplices detenidos: Hay dos familiares de la sospechosa arrestados por presunto encubrimiento.
  • Estafa mortal: La víctima fue engañada para entregar sus ahorros, lo que derivó en su suicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI

La mujer de origen gitano, que permanece prófuga desde la estafa que derivó en la muerte de la peluquera de Ingeniero Budge Merlín Díaz, fue registrada por una cámara de seguridad al salir de una sede del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde renovó el DNI a pesar de tener pedido de captura.

Según se observa en el video, al que accedió La Unión, Marta Mitrovich abandona el edificio acompañada por uno de sus presuntos cómplices y camina hasta una camioneta en la que finalmente se retira. Durante todo el recorrido hacia el vehículo, mantiene su rostro cubierto con una capucha.

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Las imágenes del trámite realizado el 28 de mayo pasado forman parte de las pruebas que analizan los investigadores para reconstruir los movimientos de la sospechosa, quien continúa siendo buscada por la Justicia.

El registro fílmico permitió observar la secuencia posterior a su paso por el organismo estatal y aportan nuevos elementos sobre la logística utilizada para movilizarse mientras permanecía prófuga.

Cómplices de la prófuga detenidos

El caso cuenta con dos familiares de la gitana prófuga, detenido por el delito de " encubrimiento" por presuntamente asistirla mientras permanece evadida de la Justicia.

Se trata de Favio Márquez, hijastro de Marta Mitrovich, y de Braian Mitrovich, sobrino de la mujer. Para los investigadores, los dos habrían colaborado con la mujer durante los meses que lleva prófuga.

La estafa de las gitanas

Según la reconstrucción judicial, Merlín Díaz fue convencida de entregar sus ahorros luego de que las acusadas le aseguraran que el dinero estaba “maldito” y debía ser sometido a una supuesta “limpieza espiritual”.

La víctima, de 30 años, tenía una peluquería ubicada en Capitán Giachino y Olimpo, en Ingeniero Budge. El 15 de enero pasado comenzó el contacto con las acusadas y, días después, terminó entregando cerca de 14 millones de pesos en efectivo.

Pese a las advertencias de su entorno, la mujer cayó en el engaño. Tiempo después, atravesada por el impacto emocional de haber perdido todos sus ahorros, se quitó la vida.

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