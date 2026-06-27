El influencer de Budge que es un boom en las redes por sus videos de humor junto a su familia

Alejandro Acosta es de Lomas y se destaca en las redes, pero asegura que quiere llegar lejos.

"Lo que soy en mi vida, lo llevo a las redes", aseguró Alejandro Acosta (38) de Budge sobre el contenido de humor que comenzó a hacer de casualidad, según contó el influencer . Gracias a la viralización de un reel comenzaron a pedirle más y hoy cuenta con miles de seguidores que disfrutan de los posteos en @alejandro88_lomas .

"Todo comenzó cuando la mamá de mi hija me dijo que la tenía que ir a retirar del cole porque tenían que hablar conmigo sobre que la nena le quiso dar un beso a un chico. Me quedé paralizado, no podía salir del auto para ingresar al cole y fue cuando decidí grabar ese primer video que tuvo tanta repercusión que me comenzaron a pedir la segunda parte y así arranque", expresó.

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Esa situación que justamente a Alejandro no le hizo gracia se fue replicando y de a poco entendió que ese contenido es el que disfrutan muchos de los usuarios de Instagram. "Lo grabé pensando en mi nena para que vea mi reacción, lo que sentí cuando ella sea grande y en realidad fue el empujón que necesitaba para arrancar con esto que hoy disfruto mucho", aseguró.

Fue tras esa viralización que decidió llevar el humor de su vida a las redes: "Soy divertido desde que era chico, siempre trato de ponerle humor a todo lo que pasa y hasta en las situaciones difíciles intento ser optimista y creo que eso es lo que más gusta. Me muestro como soy", detalló el vecino de Budge.

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El barrio de Budge es el lugar donde se crió el influencer

Actualmente, Ale trabaja en las aplicaciones de transporte y contó que su lugar siempre ha sido Budge: "Acá me crié y si bien en algún momento me mudé a otro lado, siempre volví al barrio porque es mi lugar y Lomas de Zamora es muy especial para mi".

Por eso, en sus videos siempre muestra el barrio donde vive, sus calles, sus lugares, pero desde el humor. "Me gusta resaltar cosas de la vida cotidiana desde el humor que yo manejo que a veces tengo que limitarlo para las redes porque soy aún más intenso de lo que muestro", confesó.

En algunos de sus posteos hay algo de humor ácido, pero en todos recibe mucha aceptación de parte de sus seguidores. Uno de los últimos reel lo hizo para el Día del Padre y fue uno de los más virales por la expectativa y lo sorpresivo del final que generó además una ola de comentarios.

El futuro del influencer de Budge

Sobre lo que se viene de cara al futuro, Ale admitió que sueña con dedicarse de lleno a las redes, seguir haciendo contenido, colaboraciones con marcas en caso que se le de y también señaló que le gustaría participar de algún programa de stream.

"Siempre fui el diferente de la familia y sentí que venía desarrollar algo distinto, no sé si es esto, pero voy a intentarlo hasta el final", concluyó Ale que además agradecer a su familia que lo ayudan en cada grabación: "En los videos me ayuda mi pareja, mis sobrinos, amigos o algún pariente".

Mirá uno de los videos más virales