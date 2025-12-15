La cocinera influencer de Lomas de Zamora que gracias a mantener su esencia tiene millones de seguidores

Una verdadera historia de perseverancia, trabajo personal y creatividad constantes es parte de la historia de la pastelera , docente e influencer de Lomas , Fernanda Gigliello que supo encontrar su lugar en las redes, imponerse gracias a su contenido foodie y así obtener millones de seguidores. Hoy las marcas la convocan y cuenta como lo hizo asegurando que nunca perdió su esencia.

Muy de abajo y sin tener conocimientos en las redes, Fer comenzó utilizando su cuenta personal para subir contenido de recetas fáciles para que todos puedan hacerlas, pero jamás imaginó que se convertiría en una influencer de cocina. "Si bien tenía ganas de 'pegarla' con algún video, jamás imagine que se diera de la manera en la que se fue dando. El deseo siempre estuvo porque quería hacerme viral, pero al principio costó, tuve meses en los que decía 'che esto va bien' porque no explotaba en ningún momento y ahí sentí la frustración y las ganas de dejar de grabar y compartir", confesó sobre sus primeros pasos.

Le dedicaba mucho tiempo y sentía que el contenido no subía de nivel. "Recuerdo que cuando empezaron a salir los reels todo cambió. Uno de los varios reels que ya había subido explotó y ahí comenzó el crecimiento mas exponencial. En una semana sumar más de 15 mil seguidores fue un montón, yo no lo podía creer", admitió.

Ese primer video que se viralizó sobre el famoso pan pita fue el empujón que necesitaba para continuar en el camino del armado de contenido. "Ahí fue empezar de nuevo a creer que todo esto tenia futuro y que cada receta, cada grabación, cada edición estaba valiendo 100% la pena. Las marcas empezaron a llegar, yo obvio super feliz. En un principio trabajé mucho por canje, hasta que me decidí y comencé monetizarlo, porque es tiempo de mi que dedico a la promoción de una marca a través de una receta, y mi herramienta publicitaria que básicamente es el alcance que tengo con cada reel que comparto, storie o post".

Desde Lomas a las grandes marcas gracias a sus más un millón de seguidores

Todo se fue dando de a poco hasta que el crecimiento comenzó a potenciarse. En un principio en la cuenta @fergigliello había 300 personas: "Me seguían mis conocidos, amigos y familia, pero después del primer saltó con ese reel viral llegué a los 50 mil, al poco tiempo a los 100 mil, Me acuerdo que arranqué en la pandemia, allá por marzo, abril del 2020 para ser mas exacta, y hoy en día ya somos mas de 1.200.000 en Instagram, mas de 900 mil en TikTok y más de 200 mil en Facebook, es realmente una locura para mi que tanta gente vea y consuma mi contenido", resumió su éxito en cantidad de usuarios que la eligen.

Tanto fue la repercusión que hasta se animó a compartir contenido que no tiene que ver con la comida. "Me sorprendió la repercusión que tuvo y las puertas que se me fueron abriendo gracias a compartir fotos y videos de mis viajes, empecé a trabajar con aerolíneas, hoteles, agencias de turismo porque me gusta y me suma ir expandiéndome hacia otras áreas", comentó sobre el proceso y la forma de no estancarse sólo en su rubro.

Lo mejor y lo peor de crear contenido

La libertad de tiempos, de ideas, de creatividad es lo que hoy no negocia para nada, la influencer de Lomas y es de lo que más disfruta porque es la manera de mantener su cuenta siempre activa.

"Con muy pocas marcas me pasa que tengo que seguir un guion o lineamiento muy especifico, en su mayoría es muy libre, pero lo que siempre me propongo es no dejar de lado mi esencia y lo que quiero transmitir a mi comunidad. Trabajar con libertad en mi trabajo es impagable", recalcó Fer.

Respecto a la creación de contenido constante destacó que actualmente se siente que volvió a tener la creatividad que tenia en los primeros años: "Tengo que admitir que hubo un lapso de un año aproximadamente que sentía que las ideas se me habían terminado, después de pasar por esa 'desesperación' donde tenía muchas preguntas y poco respuestas, fue fundamental para volver a mi nuevamente y pensar en lo que me gusta cocinar, en lo que me gusta enseñar".

Fer además de subir contenido dicta cursos online porque como es docente siempre transmitir su conocimientos fueron parte fundamental en el ámbito laboral.

La recomendación de una influencer con experiencia

Según compartió, siempre hay momentos para dudar de uno mismo y de su potencial, pero Fer expresó que el secreto está en "volver a uno, en conectar con lo que a cada uno lo representa".

"Hay muchas cuentas de cocina y a veces es imposible no compararte, o pensar en lo que está pegando en redes, y si hay que hacerlo o no y ahí es cuando comenzás a perderte en vos mismo", explicó y se animó a aconsejar: "Les recomiendo no enfocarse en cantidad de seguidores sino en calidad y fidelidad con ellos".

Esa fidelidad de cada seguidor se consigue siendo lo más transparente posible y eso es lo que persigue todo el tiempo la influencer de Lomas porque "no hay que perder la esencia queriendo ser algo que no somos porque todos tenemos algo interesante por contar, por enseñar, para mi es por ahí", concluyó convencida y segura de su trabajo en las redes.