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24 de junio de 2026
Insólito.

Nuevo video del robo del perro de dos nenes con discapacidad: "Siguen esperando que vuelva"

En las imágenes se observa el auto usado por el hombre que se llevó al cachorro. La familia asegura que los chicos siguen esperando su regreso.

El auto quedó registrado por una cámara de seguridad.

El auto quedó registrado por una cámara de seguridad.

La búsqueda del cachorro de dos nenes con discapacidad que fue robado en Villa Independencia sumó un nuevo elemento clave: apareció un video en el que puede verse el auto utilizado por el hombre que se llevó al perro de la puerta de la vivienda.

Las imágenes del robo fueron aportadas a La Unión por la familia del animal con la esperanza de obtener información que permita identificar al responsable y recuperar a la mascota, cuya ausencia afecta especialmente a dos niños con discapacidad.

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"Los nenes siguen mirando hacia la puerta esperando que alguien traiga a su pequeñín, como ellos lo llamaban", relató Paola, la madre de los pequeños, muy angustiada por la situación.

La situación afecta particularmente a sus hijos, uno de ellos con retraso madurativo y una niña con síndrome de Down, quienes mantenían un vínculo muy especial con el cachorro. "Para nosotros es un integrante más de la familia y mis hijos están muy tristes, piden por él", expresó.

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El robo del perro

El hecho ocurrió el jueves pasado sobre la calle Euskadi, entre Olmos y Troperos. Desde entonces, la familia inició una intensa campaña en redes sociales para localizar al cachorro.

"No sé si fue su intención robarlo, pero ojalá Dios le toque el corazón y me lo devuelva", manifestó Paola a este medio, que puso a disposición su número de teléfono para aquellos que puedan aportar información: 11 5378-9452.

"Hay muchos perritos que se regalan y necesitan ser llevados a un hogar que los quiera. Pero el chiquitín es nuestro, ya tiene su familia que lo ama y que lo está esperando", señaló la vecina.

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