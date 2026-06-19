sábado 20 de junio de 2026
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19 de junio de 2026
Video.

Lomas de Zamora: robaron el perro de dos niños con discapacidad y piden que lo devuelvan

La familia difundió el video en redes sociales con la esperanza de recuperar a la mascota: "Mis hijos están muy tristes".

La dueña del perro publico el video en redes sociales.

La dueña del perro publico el video en redes sociales.

Una vecina de Lomas de Zamora lanzó un desesperado pedido para recuperar a su perro, que fue llevado de la puerta de su casa el jueves pasado por la tarde. "Mis hijos están muy tristes", escribió en un mensaje publicado en redes sociales, junto al video del momento en el que se llevan a la mascota.

Según relató la mujer, el hecho ocurrió sobre la calle Euskadi, entre Olmos y Troperos, en la zona de Villa Independencia. Desde entonces, la familia busca intensamente a la mascota y apela a la solidaridad de los vecinos para poder encontrarla.

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"Por favor necesito que devuelvas el perrito que te llevaste de Euskadi. Si alguien lo tiene y tiene corazón, que pueda devolverlo. Su dueño está muy triste, es un niño con retraso madurativo y lo estamos buscando", expresó en la publicación. También está sufriendo su hermana, que tiene síndrome de Down.

A través de las redes sociales, la mujer hizo público su pedido y solicitó que quien tenga al animal reflexione y lo devuelva.

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El video del robo

En diálogo con La Unión, la dueña del perro expresó su angustia: "Para nosotros es un integrante más de la familia y mis hijos están muy tristes, piden por él".

"Se lo llevó un muchacho de la puerta de mi casa. No sé si fue su intención robarlo, pero ojalá dios le toque el corazón y me lo devuelva", señaló.

Según explicó, la mascota es un cachorro de poco más de dos meses, es de color negro tiene algunas manchas de color gris. "Tengo también a la mamá del perrito que llora por él, pobrecita", agregó.

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