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10 de junio de 2026
Investigación.

Falsa denuncia en Lomas: detuvieron a un jubilado por simular el robo de su auto para cobrar el seguro

La Policía determinó, tras analizar cámaras de seguridad y realizar tareas investigativas, que el hecho denunciado nunca ocurrió.

El hombre fue detenido por radicar la falsa denuncia.

El hombre fue detenido por radicar la falsa denuncia.

Un jubilado de 67 años fue detenido en Lomas de Zamora por la falsa denuncia del robo de su camioneta para cobrar el seguro, según descubrieron los efectivos policiales que reportaron el intento de estafa.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el personal de la Comisaría 1° del distrito determinó, tras analizar cámaras de seguridad y realizar tareas investigativas, que el hecho denunciado el pasado 5 de junio nunca ocurrió.

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De acuerdo a su versión, delincuentes le habían sustraído una Renault Trafic en la intersección de las calles Rivera y 12 de Octubre. Sin embargo, era todo mentira.

La situación fue informada a la UFI 6 de Lomas de Zamora, que dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de una causa caratulada como “falsa denuncia”.

Falsa denuncia

Meses atrás, un mecánico de 50 años fue detenido en Lomas de Zamora, acusado de haber simulado el robo de su auto para poder cobrar el dinero del seguro. Las autoridades policiales descubrieron que en realidad se trataba de una falsa denuncia.

Según consta en el parte oficial del caso, al que accedió La Unión, el hombre se acercó a la Comisaría 1º del distrito el 22 de febrero pasado para denunciar que su vehículo había sido sustraído. Sin embargo, la historia era falsa.

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