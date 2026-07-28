Denuncian que exempleados de la concesionaria de Temperley siguen estafando mientras el dueño continúa prófugo

Mientras la Justicia continúa la busqueda de Hernán Velardo , el dueño prófugo de la concesionaria V-Lion Automotores de Temperley , las víctimas de las presuntas múltiples estafas advirtieron sobre una nueva situación que, según sostienen, podría generar más damnificados.

En diálogo con La Unión , Yamila , una de las denunciantes, afirmó que varias ex empleados de V-Lion seguirían trabajando en otras concesionarias y utilizando la misma modalidad de fraude con nuevos clientes.

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"En realidad, supuestamente están en Lanús, pero no sabemos la dirección. Después tenemos la dirección de Flores, donde estaban hasta hace poco", explicó la mujer que convocó a todos los damnificados a unirse en un solo reclamo de justicia en conjunto.

"Yo fui hasta ahí. Hay una concesionaria, pero las personas que me atendieron dicen que no tienen nada que ver. A mí me llegaron muchos mensajes de personas que fueron estafadas ahí y ellos también tienen que ver", sostuvo.

El dueño de la concesionaria sigue prófugo.

Según explicó, una de las personas señaladas es una ex empleada identificada como Delfina, quien habría permanecido en V-Lion hasta los últimos días de funcionamiento de la firma.

"Hay una empleada que se llama Delfina, que trabajó hasta lo último ahí. Fue al último lugar en Flores. Yo mandé una carta documento y me la contestaron para arreglar ahí", aseguró.

El dueño de la concesionaria sigue prófugo

Las declaraciones se conocen mientras Hernán Velardo continúa prófugo y pesa sobre él un pedido de captura en el marco de la causa que investiga la presunta asociación ilícita y decenas de estafas cometidas desde la concesionaria de Temperley.

En paralelo, Hernán De Campo, ex jefe de ventas, y Lucas Della Vedoba, exgerente de la firma, permanecen detenidos luego de que la Justicia rechazara sus pedidos de excarcelación.