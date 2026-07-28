El emotivo posteo de la China Suárez por el cumple de su hijo Amancio

Después de su viaje a Milán para acompañar a Mauro Icardi tras el robo de los pasaportes de las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara , la China Suárez regresó a la Argentina y sorprendió a todos con un posteo dedicado a su hijo Amancio.

La China Suárez utilizó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número seis de Amancio , el menor de los hijos que tuvo junto con Benjamín Vicuña.

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A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un emotivo mensaje dedicado al pequeño, acompañado por un álbum de imágenes familiares.

"Despertando al amor de mi vida en el día de su cumpleaños. Te amo tanto, Amancio, que no me alcanzan mil vidas", escribió la China Suárez.

Las emotivas fotos que publicó la China Suárez

El mensaje llegó junto a una foto en blanco y negro en la que se la ve besando a su hijo mientras todavía duerme. Además, publicó postales inéditas del nacimiento del pequeño. Entre ellas, una selfie tomada horas antes del parto, otra desde la habitación de la clínica con Amancio recién nacido en brazos y una imagen que refleja los primeros días del bebé en casa.

El álbum también incluyó un dulce momento protagonizado por Rufina y Magnolia, las hermanas mayores de Amancio, quien aparece empujando el cochecito del recién nacido durante un paseo familiar.