José María Canale extendió su contrato con Lanús: hasta cuándo

Una de las prioridades de la dirigencia de Lanús post Mundial 2026 era la renovación de los contratos de varias de sus figuras, entre ellas José María Canale , de gran aporte a la Selección Paraguay. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y el central continuará vistiendo la camiseta Granate.

El oriundo de Itauguá firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2028. El mismo vencía a fines de este año, por lo que la directiva le aseguró al técnico Mauricio Pellegrino a una de las piezas clave de la defensa y puntal de los últimos dos títulos internacionales.

Victoria contundente. Lanús se floreó ante Riestra y lo goleó con autoridad en el Bajo Flores

Después de la Copa del Mundo, Lanús esperaba ofertas por su jugador, al que tasó en US$5 millones, pero no hubo nada concreto. La semana pasada ya se vislumbraba el acuerdo que se produjo en las últimas horas con el encuentro que el futbolista José María Canale , el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón, mantuvieron en las oficinas de la Fortaleza.

Campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, el defensor registra 78 partidos y seis goles como futbolista profesional de Lanús en todas las competiciones.

José María Canale con los directivos de Lanús.

A su regreso a Lanús desde Querétaro, José María Canale convenció al entrenador Mauricio Pellegrino que encontró con Carlos Izquierdoz una zaga de las mejores de la temporada 2025. Ese nivel lo llevó a la Selección Paraguay, donde se convirtió en uno de los héroes al marcar el penal decisivo con que la Albirroja eliminó a Alemania.

A pesar de algún sondeo de Boca Juniors y de que Independiente lo inscribió sobre el cierre del último libro de pases, José María Canale siempre se mostró al margen de todo y se concentró en Lanús, club con el que buscará continuar cumpliendo objetivos.

Compromisos con la Selección Paraguay

Convocado para la próxima fecha FIFA por Gustavo Alfaro para la Selección Paraguay, este lunes el defensor no estará presente frente a Estudiantes de La Plata por la 10º fecha de la zona A del Torneo Clausura, pese a los esfuerzos hechos por la dirigencia del club.

Los amistosos con su seleccionado serán el 27 de septiembre contra Bolivia, en el Audi Field, Washington D.C., y el 2 de octubre contra Colombia, en el Sports Illustrated Stadium, Harrison, N. Yersey.