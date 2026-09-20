lunes 21 de septiembre de 2026
Escribinos
20 de septiembre de 2026
Acuerdo y firma.

José María Canale extendió su contrato con Lanús: hasta cuándo

El central José María Canale, una de las figuras del equipo de Mauricio Pellegrino, prolongó su vínculo que se vencía en diciembre próximo.

José María Canale prolongó su vínculo con Lanús.

José María Canale prolongó su vínculo con Lanús.

Una de las prioridades de la dirigencia de Lanús post Mundial 2026 era la renovación de los contratos de varias de sus figuras, entre ellas José María Canale, de gran aporte a la Selección Paraguay. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo y el central continuará vistiendo la camiseta Granate.

El oriundo de Itauguá firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2028. El mismo vencía a fines de este año, por lo que la directiva le aseguró al técnico Mauricio Pellegrino a una de las piezas clave de la defensa y puntal de los últimos dos títulos internacionales.

Lee además
El paraguayo Alan Wlk convirtió un doblete para Lanús.
Victoria contundente.

Lanús se floreó ante Riestra y lo goleó con autoridad en el Bajo Flores
Eduardo Salvio, figura del gran triunfo de Lanús.
Apunta alto.

Eduardo Salvio, ilusionado: "Acá está Lanús para dar pelea"

Después de la Copa del Mundo, Lanús esperaba ofertas por su jugador, al que tasó en US$5 millones, pero no hubo nada concreto. La semana pasada ya se vislumbraba el acuerdo que se produjo en las últimas horas con el encuentro que el futbolista José María Canale, el presidente Nicolás Russo y el vicepresidente Alejandro Marón, mantuvieron en las oficinas de la Fortaleza.

El gran presente de José María Canale

Campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, el defensor registra 78 partidos y seis goles como futbolista profesional de Lanús en todas las competiciones.

Jos&eacute; Mar&iacute;a Canale con los directivos de Lan&uacute;s.

José María Canale con los directivos de Lanús.

A su regreso a Lanús desde Querétaro, José María Canale convenció al entrenador Mauricio Pellegrino que encontró con Carlos Izquierdoz una zaga de las mejores de la temporada 2025. Ese nivel lo llevó a la Selección Paraguay, donde se convirtió en uno de los héroes al marcar el penal decisivo con que la Albirroja eliminó a Alemania.

A pesar de algún sondeo de Boca Juniors y de que Independiente lo inscribió sobre el cierre del último libro de pases, José María Canale siempre se mostró al margen de todo y se concentró en Lanús, club con el que buscará continuar cumpliendo objetivos.

Compromisos con la Selección Paraguay

Convocado para la próxima fecha FIFA por Gustavo Alfaro para la Selección Paraguay, este lunes el defensor no estará presente frente a Estudiantes de La Plata por la 10º fecha de la zona A del Torneo Clausura, pese a los esfuerzos hechos por la dirigencia del club.

Los amistosos con su seleccionado serán el 27 de septiembre contra Bolivia, en el Audi Field, Washington D.C., y el 2 de octubre contra Colombia, en el Sports Illustrated Stadium, Harrison, N. Yersey.

Temas
Seguí leyendo

Lanús se floreó ante Riestra y lo goleó con autoridad en el Bajo Flores

Eduardo Salvio, ilusionado: "Acá está Lanús para dar pelea"

Estudiantes no será local en Lanús por Copa Libertadores: jugará en su estadio contra Flamengo

Lanús extendió el contrato de Gonzalo Lobos: hasta cuándo firmó

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Franco Rodríguez en un avance de Los Andes.
Profundizó la crisis.

Los Andes sufrió una dura goleada frente a Colón

Por  Daniel Santiago

Las más leídas

Te Puede Interesar

El clima en Lomas de Zamora tendrá una semana con cambios marcados de temperatura.
Pronóstico semanal.

Clima en Lomas: el calor va subiendo y la máxima llega a 25° el viernes