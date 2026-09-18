Estudiantes no será local en Lanús por Copa Libertadores: jugará en su estadio contra Flamengo

Estudiantes de La Plata será local en su estadio en UNO por las semifinales de Copa Libertadores.

La Comisión Directiva de Estudiantes de La Plata tomó la firme decisión de hacer valer el peso de su localía en UNO, disipando los rumores que vinculaban un posible éxodo a la cancha de Lanús debido a las estrictas exigencias de aforo que impone la Conmebol para las semifinales de Copa Libertadores.

En las últimas horas, la posibilidad de mudar el encuentro al Estadio Ciudad de Lanús había ganado fuerza como una alternativa para cumplir holgadamente con el reglamento. Sin embargo, la dirigencia priorizó el sentido de pertenencia y el deseo de los hinchas y socios de vivir una noche histórica en su propio reducto de 1 y 57.

El principal punto de conflicto radica en las 4 mil entradas que Conmebol exige para la parcialidad visitante en semifinales, una cifra que excede la capacidad actual del codo tubular de UNO, destinado habitualmente a ese fin y habilitado para 2 mil 500 personas.

Para resolver este inconveniente y blindar la localía en UNO, el club platense maneja dos vías de acción. En principio buscar un acuerdo directo con la dirigencia de Flamengo para fijar un tope de 2 mil 500 localidades visitantes tanto para el partido de ida en La Plata como para la vuelta en el mítico Maracaná.

En caso de que el conjunto brasileño rechace la propuesta y la Conmebol mantenga la exigencia de forma taxativa, Estudiantes modificará la disposición de sus sectores internos (resignando parte de la platea o el sector general) para otorgar las 4 mil ubicaciones sin verse obligado a abandonar su estadio.

Con la localía asegurada, Estudiantes de La Plata se garantiza volver a jugar en su estadio y no tener que mudar a su gente a Lanús como se había especulado en primer término. Los partidos de las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Flamengo se jugarán entre el 13 y el 14 de octubre la ida y entre el 20 y el 21 de octubre la vuelta.

El partido de ida se disputará en el Estadio UNO de La Plata, mientras que la revancha se jugará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Los horarios exactos de ambos encuentros están pendientes de confirmación oficial por parte de la Conmebol.