Amenazaron de muerte de Fran Stoessel, el hermano de Tini Stoessel

Tini Stoessel está en plena disputa económica con su familia y se conocieron detalles sobre cómo puede ser el acuerdo al que puede llegar. En medio la polémica, se conoció que amenazaron de muerte a Fran Stoessel, el hermano de la cantante.

“En las últimas horas se conocieron algunas cosas que pasaron, como que se vandalizó una camioneta de la familia de Tini. Ahora sucedió algo más grave: amenazaron de muerte a Francisco, su hermano. Recibió tres amenazas”, contó Moria Casán en su programa de El Trece.

Fea la actitud. La polémica postura de la mamá de Tini en medio del escándalo familiar

Moria Casán dio más detalles de la delicada situación que vivió Fran Stoessel , en medio del escándalo familiar por el suculento patrimonio de Tini Stoessel.

“Acá ya no hay solo una pelea familiar, relaciones rotas y tristeza, acá hay algo mucho más grave que está ocurriendo”, reflexionó Moria Casán sobre lo ocurrido.

La conductora de las mañanas de El Trece agregó: “Los quieren asustar. No sabemos quién hace estas amenazas, pero yo creo que la finalidad es descolocarlos y asustarlos porque están muy vulnerables”.

Fran Stoessel y su hermana Tini.

La bronca de Tini Stoessel con su familia

Gustavo Méndez se refirió a la bronca de Tini Stoessel con su familia y explicó las medidas que tomó en medio de esta situación que estalló en los medios.

“Hay mucho enojo por parte de Tini. Su familia no merece malos tratos, eso lo entendemos, pero ella está muy indignada. No los invitó al casamiento y no llamó a su papá cuando estaba enfermo”, aseguró el panelista sobre la interna familiar.

“Yo creo que acá hay un enojo de Tini que excede lo económico. Hay algo de la dinámica familiar que vio o que pasó que no le gusta, pero no sabemos qué. Acá hay algo más”, cerró sobre la interna de la familia de Tini Stoessel.