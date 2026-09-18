La familia del motociclista fallecido en Banfield busca testigos del choque fatal con un colectivo

La familia de Cristian Jalil , el joven motociclista de 25 años que murió tras chocar con un colectivo de la línea 51 en Banfield , inició una búsqueda desesperada de testigos que puedan aportar información clave para el esclarecimiento del caso.

El choque fatal ocurrió durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Vieytes. Cristian circulaba en su moto en dirección hacia Lanús cuando se produjo la colisión que terminó con su vida.

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La causa quedó a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora y fue caratulada como “homicidio culposo”. Ahora, mientras el colectivero permanece detenido y la Justicia aguarda los resultados de las pericias para determinar cómo ocurrió el choque, los familiares de Cristian apelaron a las redes sociales para encontrar a personas que hayan estado en el lugar.

“Necesitaría si alguien estuvo en el momento del accidente en Irigoyen y Vieytes yendo para Lanús entre 00:00 a 00:20, donde el colectivo de la línea 51 choca a mi hermano”, escribió una de sus familiares en el pedido difundido públicamente.

La víctima de la tragedia

En el mensaje, la familia también identificó a Cristian y compartió una fotografía del joven junto a la moto con la que tuvo el accidente. “Él es Cristian Jalil, mi hermano, tenía 25 años, toda una vida por delante”, expresó su hermana.

La búsqueda apunta especialmente a quienes hayan circulado por Hipólito Yrigoyen durante esos minutos y puedan haber visto el choque, los instantes previos o lo ocurrido inmediatamente después.

Cristian Jalil perdió la vida en la tragedia.

Cualquier testimonio podría resultar relevante para la investigación, que busca reconstruir la mecánica del accidente y establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto.

Cristian regresaba de trabajar cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, salió despedido de la moto y murió en el lugar. Los médicos del SAME que llegaron junto a efectivos del Comando de Patrullas constataron que ya no tenía signos vitales.