jueves 17 de septiembre de 2026
Escribinos
16 de septiembre de 2026
Anoche.

Tragedia en Banfield: un motociclista fue embestido por un colectivo y murió

Ocurrió en avenida Hipólito Yrigoyen y Vieytes, en Banfield Oeste. La víctima fue un joven de 25 años.

En el accidente estuvo involucrado un colectivo de la línea 51. (Imagen ilustrativa)

En el accidente estuvo involucrado un colectivo de la línea 51. (Imagen ilustrativa)

Un motociclista murió tras un fuerte choque contra un colectivo en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la localidad de Banfield. Tenía 25 años.

El miércoles comenzó con una tragedia en Lomas de Zamora. Todo ocurrió a la madrugada en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Vieytes, en Banfield Oeste. La colisión involucró a un colectivo de la línea 51 y una moto Gilera Smash.

Lee además
El colectivo quedó incrustado en la vivienda.
Anoche.

Tragedia en Temperley: un colectivo se estrelló contra una casa y murió el chofer
El motociclista quedó atrapado debajo del colectivo.
Madrugada accidentada.

Temperley: un motociclista quedó atrapado debajo de un colectivo tras un fuerte choque

El violento impacto hizo salir despedido al motociclista, quien sufrió fuertes golpes y no logró sobrevivir. Los vecinos que presenciaron el accidente quedaron shockeados.

Operativo tras el choque fatal

La moto del joven fallecido en Banfield.

La moto del joven fallecido en Banfield.

Tras un llamado al 911, se acercaron al lugar efectivos del Comando de Patrullas de Lomas de Zamora y una ambulancia del SAME. Rápidamente se acercaron para asistir a la víctima, pero constataron que ya no tenía signos vitales.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el joven fallecido fue identificado como Cristian Jalil, de 25 años, quien estaba regresando de trabajar cuando se produjo el choque fatal.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, que inició actuaciones por “homicidio culposo” contra el chofer del colectivo y le dio intervención a la Comisaría 2ª de Banfield, según pudo averiguar este medio.

Apenas se conoció la noticia en redes sociales, amigos y conocidos de Cristian lamentaron su fallecimiento. “Una excelente persona, trabajador, sano, cero maldad. Muy educado. Era un re pibe. La verdad, una noticia muy triste, estamos todos muy destrozados”, comentó Dylan, quien lo conoció de cerca.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Temperley: un colectivo se estrelló contra una casa y murió el chofer

Temperley: un motociclista quedó atrapado debajo de un colectivo tras un fuerte choque

Fuerte choque entre un auto y una camioneta en Temperley: serios daños

Banfield: detuvieron al colectivero involucrado en el choque fatal en el que murió un motociclista

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Gustavo Cadario creó este espacio en el Parque Finky en 2003 junto a vecinos. 
Turdera.

La historia del Campito de las Vírgenes del Finky: una promesa que se convirtió en realidad

Las más leídas

Te Puede Interesar

Troglio y la dirigencia de Banfield, en el momento de mayor tensión.
Momento complicado.

Pedro Troglio y la dirigencia de Banfield, en plena tensión