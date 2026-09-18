Quién es la tercera en discordia entre Candela Arizaga y Facundo Moyano

Según algunas versiones, Candela Arizaga y Facundo Moyano habían roto la perimetral impuesta por la Justicia para que el sindicalista no se acerque a la influencer , luego de una causa abierta en el marco de supuestas situaciones de violencia de género.

Según se filtró, Candela Arizaga y Facundo Moyano se reencontraron en un hotel del barrio de San Telmo. Además, Pochi reveló en Puro Show, en El Trece, que la influencer no fue la única mujer que visitó al exdiputado.

Se picó. La foto de Candela Arizaga con Moyano: "Para que sus otras novias lo vean"

Según contaron en el ciclo de El Trece , apareció en escena una nueva joven en escena que sería la tercera en discordia entre Candela Arizaga y Facundo Moyano.

“Hay tres mujeres que estuvieron en el hotel con Moyano, pero de la tercera no puedo dar información porque no lo tengo confirmado. Sí sé que Solana Sánchez , una chica de la que hablamos en este programa, lo visitó”, explicó la panelista de Puro Show.

En medio del debate, Fernanda Iglesias sumó más datos sobre Solana Sánchez y reveló algunas cuestiones escandalosas sobre la joven y hasta hechos delictivos.

“Candela sentía que Solana le robaba cosas. Esta chica quería que Candela supiera que ella también se estaba viendo con Moyano. ¿Qué hizo? Subió una foto medio beboteando con un peluche que Candela compró en un viaje a Disney que hizo con Facundo. Marcó su territorio”, contó la periodista sobre Solana Sánchez.

Solana Sánchez, en medio de Candela Arizaga y Facundo Moyano.

Para sumar más información a este escándalo, Pochi sumó entonces que se comunicó con Solana Sánchez y que ella le reveló cuál es su vínculo actual con Facundo Moyano.

“Me dijo: ‘Yo con Facu no estuve de novia, pero sí nos vimos desde febrero de 2025. En enero de 2026 apareció esta chica, Candela. Con Facu siempre tuve buena relación y seguimos en contacto, pero yo más alejada’”, leyó Pochi al aire sobre esa versión de lo ocurrido.

“‘Cada tanto nos veíamos, pero no mucho más que eso. Hace dos semanas yo decidí cortar el vínculo por una cuestión mía, así que quizás ahora sí esté de novio’, esto me dijo. Ella dejó de verlo cuando fue el episodio con Candela en la calle”, aclaró Pochi para cerrar el tema.