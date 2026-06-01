José Canale será el sexto futbolista de Lanús en jugar un Mundial: los otros casos

Rolando Irusta fue el último jugador de Lanús en estar presente en una Copa del Mundo.

Alfredo "Tanque" Rojas fue uno de los jugadores de Lanús que disputó la Copa del Mundo.

José María Canale fue convocado por la Selección de Paraguay para disputar la próxima Copa del Mundo del 2026, con lo cual se sumará a la lista de futbolistas que vistiendo la camiseta de Lanús disputaron la máxima cita del fútbol.

A lo largo de la historia, 5 futbolistas tuvieron el privilegio de representar a la Selección Argentina en la cita máxima mientras vestían activamente la camiseta de Lanús.

Busca repetir. El antecedente que ilusiona a Lanús en la antesala al choque por Copa Argentina

El aporte del Granate al seleccionado nacional se produjo a lo largo de los Mundiales de fútbol, desde el primero en 1930.

El estreno de los Mundiales de la FIFA contó de forma inmediata con sello Granate. En la cita rioplatense de 1930, la delegación argentina incluyó a dos piezas fundamentales de la estructura de Lanús.

Edmundo Piaggio fue un recio defensor parte del plantel subcampeón del mundo y Carlos Spadaro fue un veloz delantero que llegó a sumar minutos en la fase de grupos frente a México.

El regreso a la élite en Suecia 1958 con presencia Granate

Tras 24 años de ausencias institucionales y deportivas del país en los mundiales, Argentina retornó en tierras escandinavas. Allí, Lanús volvió a inscribir sus nombres en la nómina oficial mediante dos figuras superlativas.

José Ramos Delgado fue uno de los defensores centrales más elegantes de la historia del fútbol argentino, quien luego brillara junto a Pelé en el Santos y quizás, el de mayor renombre vistiendo la camiseta de Lanús en un Mundial, fue Alfredo Rojas, conocido popularme como el "Tanque", quien aportó su temible potencia goleadora en el frente de ataque nacional antes de consolidarse en la memoria colectiva del fútbol local.

Seguridad bajo los tres palos en Inglaterra 1966

La última vez que un futbolista del plantel profesional de Lanús integró una lista mundialista oficial fue durante la Copa del Mundo británica. Rolando Irusta asistió como uno de los arqueros suplentes del plantel comandado por Juan Carlos Lorenzo, garantizando la representación del club en territorio europeo.

Irusta fue campeón en Primera B con Lanús y sus buenas actuaciones lo llevaron a la Selección Argentina para ser el tercer arquero, detrás de Antonio Roma y de Hugo Gatti para representar al combinado nacional en la máxima cita mundialista.

El futbolista, que también tuvo un paso por River y Huracán, es recordado por su destacado nivel en el conjunto Granate durante la década del 60.

agustin y rolando irusta Rolando Irusta fue el último jugador de Lanús en estar presente en una Copa del Mundo.

El ADN Granate: Campeones y figuras que pasaron por el club

Más allá de los convocados de forma directa, la identidad de Lanús se expande mediante futbolistas que tocaron el cielo con las manos antes o después de usar la casaca del Granate. Entre ellos se destacaron Héctor Enrique y Nery Pumpido en México 1986 y Mauro Camoranesi, criado futbolísticamente en la región y tocando la gloria máxima al consagrarse campeón del mundo con la camiseta de Italia en Alemania 2006.