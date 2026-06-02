martes 02 de junio de 2026
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2 de junio de 2026
12 de Octubre y Las Heras.

Más vecinos de Lomas reciben atención en los hospitales oftalmológico y odontológico

El Municipio sigue fortaleciendo los servicios y sumando equipamiento para garantizar una salud pública de calidad.

El Hospital Odontológico de Lomas tiene un nuevo consultorio para niños con TEA.

El Hospital Odontológico de Lomas tiene un nuevo consultorio para niños con TEA.

El Hospital Odontológico cuenta con diez boxes, quirófano, rayos X, sala médica y sala de espera. A la atención por guardia las 24 horas se suman especialidades como odontología general, operatoria dental, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, cirugía dentomaxilar, cirugía maxilofacial, ortodoncia, prótesis fija y removible, implantología, radiología panorámica y periapical.

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Los dos hospitales tienen diferentes especialidades médicas.

Los dos hospitales tienen diferentes especialidades médicas.

Una de las novedades es la puesta en funcionamiento de un consultorio de odontopediatría adaptado especialmente para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La sala tiene aislamiento acústico y visual con el fin de evitar la sobrecarga sensorial, paredes con pictogramas para reducir la ansiedad y generar un entorno amigable durante las consultas con los profesionales, quienes se encargan de respetar los tiempos de cada paciente priorizando el acompañamiento y el bienestar integral.

"Este nuevo consultorio inclusivo era una demanda de muchas familias que concurren al Servicio TEA y de la población en general que pudimos responder a través de políticas públicas y trabajo articulado", destacaron desde la Agencia de Discapacidad. Las familias interesadas en acceder a este consultorio pueden comunicarse con las redes de la Agencia o consultar al WhatsApp de la Comunidad 11-2193-7726.

Qué servicios brindan en el Hospital Oftalmológico de Lomas de Zamora

Por su parte, el Hospital Oftalmológico está equipado con consultorios, sala de espera, quirófano, sala de recuperación y sala médica. Los profesionales brindan múltiples servicios y estudios como prescripción de lentes, tomografía de coherencia óptica, campo visual computarizado y ecografía ocular.

"Trabajando en una obra se me clavó un metal en el ojo. Inmediatamente vine al hospital y me atendieron muy rápido, me hicieron una cirugía y salvaron mi ojo así que estoy muy agradecido a toda la gente que me atendió", destacó Máximo, un vecino que estuvo a punto de perder la vista y fue operado de urgencia.

Los hospitales oftalmológico y odontológico están en el predio de 12 de Octubre y Las Heras, donde también funciona el Hospital de Animales. Para sacar un turno, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.

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