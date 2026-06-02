Más vecinos de Lomas reciben atención en los hospitales oftalmológico y odontológico

Para que más vecinos de Lomas de Zamora tengan acceso a la salud , el Municipio sigue fortaleciendo los servicios en los hospitales oftalmológico y odontológico.

El Hospital Odontológico cuenta con diez boxes, quirófano, rayos X, sala médica y sala de espera. A la atención por guardia las 24 horas se suman especialidades como odontología general, operatoria dental, periodoncia, endodoncia, odontopediatría, cirugía dentomaxilar, cirugía maxilofacial, ortodoncia, prótesis fija y removible, implantología, radiología panorámica y periapical.

Una de las novedades es la puesta en funcionamiento de un consultorio de odontopediatría adaptado especialmente para niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) . La sala tiene aislamiento acústico y visual con el fin de evitar la sobrecarga sensorial, paredes con pictogramas para reducir la ansiedad y generar un entorno amigable durante las consultas con los profesionales, quienes se encargan de respetar los tiempos de cada paciente priorizando el acompañamiento y el bienestar integral.

"Este nuevo consultorio inclusivo era una demanda de muchas familias que concurren al Servicio TEA y de la población en general que pudimos responder a través de políticas públicas y trabajo articulado", destacaron desde la Agencia de Discapacidad. Las familias interesadas en acceder a este consultorio pueden comunicarse con las redes de la Agencia o consultar al WhatsApp de la Comunidad 11-2193-7726.

Qué servicios brindan en el Hospital Oftalmológico de Lomas de Zamora

Por su parte, el Hospital Oftalmológico está equipado con consultorios, sala de espera, quirófano, sala de recuperación y sala médica. Los profesionales brindan múltiples servicios y estudios como prescripción de lentes, tomografía de coherencia óptica, campo visual computarizado y ecografía ocular.

"Trabajando en una obra se me clavó un metal en el ojo. Inmediatamente vine al hospital y me atendieron muy rápido, me hicieron una cirugía y salvaron mi ojo así que estoy muy agradecido a toda la gente que me atendió", destacó Máximo, un vecino que estuvo a punto de perder la vista y fue operado de urgencia.

Los hospitales oftalmológico y odontológico están en el predio de 12 de Octubre y Las Heras, donde también funciona el Hospital de Animales. Para sacar un turno, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio.