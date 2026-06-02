martes 02 de junio de 2026
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2 de junio de 2026
Al horno.

Inflación: volvió a aumentar fuerte el precio de la carne de pollo y de cerdo

El Índice de Carne de Cerdo (ICC), medido en pesos, aumentó 2,5% durante mayo, lo cual representa una inflación mayor respecto a marzo (1,7%) y abril (2,3%).

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El precio de la carne de cerdo registró una nueva suba durante mayo y acumuló su segundo incremento consecutivo por encima de la evolución del valor del animal en pie.

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Así lo señaló un informe elaborado por JLU Consultores, que indicó que el Índice de Carne de Cerdo (ICC), medido en pesos, aumentó 2,5% durante mayo, lo cual representa una aceleración respecto a marzo (1,7%) y abril (2,3%). Según el relevamiento, la brecha de precios con la carne vacuna continúa siendo significativa, una situación que favorece la demanda y permite absorber toda la producción disponible en el mercado local.

Un contexto de inflación y crisis económica

En un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, la carne de cerdo continúa consolidándose como una alternativa cada vez más elegida frente a la carne vacuna. De hecho, mayo de 2026 se convirtió, junto con mayo de 2025, en uno de los pocos meses positivos para el negocio de la producción porcina en los últimos 25 años.

Por su parte, el pollo fresco eviscerado en el territorio de AMBA registró una suba del 2% mensual, fijando un valor promedio de $4.936 por kilo.

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