Con un gol agónico, Lanús perdió con Instituto y fue eliminado de la Copa Argentina

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Lanús perdió y quedó eliminado

En el último partido del semestre, Lanús no pudo cumplir uno de los objetivos que se trazó a comienzo de año y se despidió rápido de la Copa Argentina, luego de perder por 2 a 1 con Instituto en el estadio Marcelo Bielsa.

Este encuentro, correspondiente a los 16avos de final, se resolvió en el tiempo de descuento gracias al golazo de tiro libre que convirtió Jeremías Lázaro. Cuando todo se encaminaba a los penales, el volante aprovechó una innecesaria falta cerca del área y la clavó en el ángulo para darle la clasificación al conjunto cordobés.

A rasgo generales, Lanús no jugó bien y fue superado por Instituto, especialmente en la etapa inicial, donde la "Gloria" mostró una mejor cara y se fue al descanso en ventaja gracias al gol de John Córdoba.

Obligado por la necesidad, el equipo de Mauricio Pellegrino lo fue a buscar en el complemento, pero careció de ideas y por eso le costó llevarle peligro a Roffo, más allá que se paró en campo rival y controló el juego ante un equipo que se dedicó a defender, particularmente después que los dos se quedaran con 10.

Esa ambición tuvo recompensa con el gol de Lucas Besozzi para empatar el partido a los 35 minutos, pero le alcanzó para festejar, ya que en tercer minutos del descuento, Lázaro la clavó en el ángulo y sepultó las ilusiones del Granate, que ahora iniciará las vacaciones y empezará a planificar lo que viene.