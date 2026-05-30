Con un gol agónico, Lanús perdió con Instituto y fue eliminado de la Copa Argentina

Lanús perdió y quedó eliminado
En el último partido del semestre, Lanús no pudo cumplir uno de los objetivos que se trazó a comienzo de año y se despidió rápido de la Copa Argentina, luego de perder por 2 a 1 con Instituto en el estadio Marcelo Bielsa.
Este encuentro, correspondiente a los 16avos de final, se resolvió en el tiempo de descuento gracias al golazo de tiro libre que convirtió Jeremías Lázaro. Cuando todo se encaminaba a los penales, el volante aprovechó una innecesaria falta cerca del área y la clavó en el ángulo para darle la clasificación al conjunto cordobés.
A rasgo generales, Lanús no jugó bien y fue superado por Instituto, especialmente en la etapa inicial, donde la "Gloria" mostró una mejor cara y se fue al descanso en ventaja gracias al gol de John Córdoba.
Obligado por la necesidad, el equipo de Mauricio Pellegrino lo fue a buscar en el complemento, pero careció de ideas y por eso le costó llevarle peligro a Roffo, más allá que se paró en campo rival y controló el juego ante un equipo que se dedicó a defender, particularmente después que los dos se quedaran con 10.
Esa ambición tuvo recompensa con el gol de Lucas Besozzi para empatar el partido a los 35 minutos, pero le alcanzó para festejar, ya que en tercer minutos del descuento, Lázaro la clavó en el ángulo y sepultó las ilusiones del Granate, que ahora iniciará las vacaciones y empezará a planificar lo que viene.
¡Final del partido: perdió Lanús!
45' (+11) ST. Instituto fue más que el Granate y se quedó con la victoria por 2 a 1 en Rosario, gracias al golazo de tiro de libre de Lázaro a los 93 minutos.
¡GOL DE INSTITUTO!
48' ST. Lo hizo Lázaro con un exquisito tiro libre que se clavó en el ángulo.
¡PERO QUE GOLAZO DE TIRO LIBRE!Jeremías Lázaro puso el 2-1 para Instituto a los 45+3 del complemento pic.twitter.com/GWBBdvhJr0— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 30, 2026
¡Tiempo cumplido en Rosario: se juega el descuento!
45' ST. Se adicionaron 11 minutos.
Llegó la respuesta de Lanús
43' ST. Dylan Aquino agarró la pelota, me metió en el área y remató cruzado, pero no pudo con la seguridad de Roffo.
Instituto reaccionó y estuvo cerca del segundo
37' ST. Matías Tissera quedó en una buena posición dentro del área y sacó un fuerte remate, pero el arquero granate estuvo atento y cubrió bien el primer palo.
¡GOL DE LANÚS!
35' ST. El Granate lo fue a buscar y tuvo su premio: gracias a un mal rechazo de Mosevich tras un tiro de esquina, Lucas Besozzi definió con el arco vacío y marcó el 1 a 1.
¡EMPATÓ EL GRANATE!Lucas Besozzi puso el 1-1 de Lanús sobre Instituto a los 33 minutos del segundo tiempo pic.twitter.com/Gbu2zCW1FO— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 30, 2026
A Lanús le falta ideas
25' ST. El equipo de Mauricio Pellegrino se para en campo rival, busca el empate, pero sigue sin claridad. Aún no puso en peligro a Manuel Roffo.
5' ST. Una roja por lado. En medio de una serie de peleas dentro del área, Arasa expulsó a Carlos Izquierdoz y a Fernando Alarcón.
¡Comenzó el segundo tiempo!
0'ST. Lanús e Instituto disputan los últimos 45 minutos en el estadio Marcelo Bielsa.
¡Terminó el primer tiempo!
45' PT. Lanús no jugó un buen primer tiempo y pierde por 1 a 0 ante Instituto, que festeja gracias al gol de John Córdoba.
¡GOL DE INSTITUTO!
36' PT. Lo hizo John Córdoba. El colombiano acertó dentro del área tras un tiro libre de Sosa y un cabezazo de Mosevich para el 1 a 0 a favor de la Gloria.
¡LA GLORIA ABRIÓ EL MARCADOR!Jhon Cordoba convirtió el 1-0 para Instituto sobre Lanús a los 36 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/Q74pMLHtgB— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) May 30, 2026
Dylan Aquino avisó para Lanús
30' ST. El movedizo delantero recibió en el borde del área y definió con libertad, pero Manuel Roffo respondió bárbaro y le ahogó el grito de gol.
Lanús no encuentra el balón y es superado en Rosario
20' PT. El equipo de Diego Flores impone condiciones y es más que el Granate al cabo de los primeros 20 minutos.
La primera fue para Instituto
7' PT. Cerato probó desde afuera del área y el arquero de Lanús respondió bien.
¡Comenzó el partido!
0'PT. Lanús e Instituto ya juegan en Rosario por un lugar en los octavos de final de la Copa Argentina.
Así salen: formaciones confirmadas para Lanús e Instituto
Instituto: Manuel Roffo; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Juan Ignacio Méndez, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra y Alex Luna.
Lanús: Franco Petroli; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Dylan Aquino, Ramiro Carrera; Walter Bou.
Arbitro: Nazareno Arasa. Cancha: Newell's.