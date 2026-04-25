En Lomas abrieron un consultorio odontológico adaptado para niños con TEA

El hospital de Lomas está sobre la Avenida 12 de Octubre y Las Heras.

En el Hospital Odontológico de Lomas de Zamora comenzó a funcionar un consultorio adaptado para niños con TEA . Se trata de una nueva iniciativa del Municipio para fortalecer la inclusión y garantizar una buena calidad de vida.

En el centro de salud ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre y Las Heras armaron un consultorio con todas las comodidades para la atención de niños con trastornos del espectro autista . Allí, se instalaron diferentes pictogramas con el objetivo de facilitar la comunicación y la comprensión a través de imágenes simples y claras.

Inclusión. Lomas: mejoran la atención y el acceso a derechos para personas con discapacidad

En el consultorio instalaron pictogramas para facilitar la comunicación y la comprensión.

"Los pictogramas sirven para transmitir información de manera rápida, especialmente a personas que tienen dificultades con el lenguaje oral o escrito, y también ayudan a anticipar rutinas, expresar necesidades, comprender consignas y favorecer la autonomía. Al brindar orden y previsibilidad se reduce la ansiedad, mejora la inclusión y permite que más personas participen en distintos espacios de la vida diaria", informaron desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad.

A la atención por guardia las 24 horas se suman múltiples servicios como odontología general, operatoria dental, ortodoncia, periodoncia, implantología y radiología. Para pedir un turno al consultorio odontológico adaptado hay que mandar un mail a [email protected].

Un servicio especializado en autismo en Lomas de Zamora

El Servicio Especializado en Trastornos del Espectro Autista (TEA) de Lomas es el primero que tuvo nuestro país de forma pública y gratuita. Hace más de diez años que el Municipio brinda diagnóstico y tratamiento a personas de 2 a 18 años con dificultades en el desarrollo.

Un equipo multidisciplinario de profesionales se encarga del acompañamiento integral mediante servicios como entrevistas de admisión y orientación, evaluación, estimulación temprana, tratamientos cognitivos, taller de habilidades sociales, clases de natación y de educación física.

Este lunes 27 de abril, a las 8, en la Avenida Frías 1115 darán turnos para evaluación diagnóstica en el Servicio TEA. Los requisitos para acceder son llevar el DNI con domicilio en Lomas, no contar con obra social y presentar la derivación médica que indique sospecha de TEA. Para otras consultas, los interesados pueden mandar un mail a [email protected].