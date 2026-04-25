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25 de abril de 2026
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La confesión de Oriana Sabatini: de dónde surge su fascinación por la muerte

Oriana Sabatini se refirió a los motivos que la impulsaron a estudiar tanatopraxia en una picante entrevista con Mario Pergolini, en El Trece.

Oriana Sabatini sorprendió a todos.&nbsp;

Oriana Sabatini sorprendió a todos. 

Oriana Sabatini estuvo como invitada en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, y habló de todo. En la entrevista también reveló el origen de su fascinación por la muerte y sorprendió a todos con los detalles.

Mario Pergolini indagó sobre la atracción hacia la muerte, y Oriana Sabatini contó: “Es el misterio más grande de la vida, me atrae. Siempre me llamó la atención, es de las cosas más naturales, pero para muchas religiones es un poco tabú en la sociedad”.

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Sobre lo que la llevó a interiorizarse en esto, explicó: “La depresión te hace estar en contacto con ese lado de la vida. En mi experiencia, me sentí así, sentí que estaba con un pie afuera y todo lo relacionaba con la autodestrucción, y es como que te seduce”.

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Oriana Sabatini habló de su pasión.

Oriana Sabatini habló de su pasión.

La tanatopraxia, la pasión de Oriana Sabatini

La tanatopraxia es el tratamiento de los cuerpos para los velatorios y otras ceremonias, y Oriana Sabatini decidió conocer esta disciplina de cerca.

“Yo siempre quise estudiar medicina forense, pero era una carrera muy larga. Descubrí esta profesión y toda la pasión, curiosidad y sensación que sentía quise volcarla ahí: estar en contacto con la muerte directamente, mirarla a los ojos y ver realmente qué se siente. Lo hice, y está bueno. Lo estudié en Italia”, contó la artista.

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