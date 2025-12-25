Oriana Sabatini mostró su pancita con una postal de Navidad
Oriana Sabatini, que espera su primera hija con Paulo Dybala, mostró su pancita con una postal de Navidad que compartió en sus redes sociales.
Oriana Sabatini espera su primera hija.
Oriana Sabatini está esperando su primera hija junto a Paulo Dybala y, si bien la niña nacerá recién en marzo de 2026, la actriz ya tiene una importante pancita, que decidió mostrar y compartir con su legión de fieles seguidores en la redes sociales, junto a emojis de Navidad.
La feliz noticia fue anunciada en septiembre y desde entonces la pareja mantiene un vínculo cercano con sus fans, aunque Oriana eligió ser cauta con algunos detalles, como el nombre de la beba, que recién dará a conocer después del nacimiento.
En esta oportunidad y aprovechando la previa de laNavidad, Oriana Sabatini mostró el crecimiento de su pancita con una imagen tomada en su casa de Italia.
Frente al espejo, lució un look relajado: pantalón gris de entrecasa y remera negra de manga larga. La postal dejó en evidencia el avanzado estado de gestación y el dulce momento que atraviesa.
El mensaje de Oriana Sabatini
En paralelo, en las últimas horas volvió a viralizarse un video en el que Oriana se sinceró sobre lo que sintió al enterarse de que estaba embarazada. Lejos de idealizar la experiencia, la artista compartió una mirada honesta y profunda.
“Se habla mucho de ese amor instantáneo cuando te enterás que estás embarazada, pero a mí no me pasó”, confesó. Y explicó que al principio no sintió ese amor incondicional del que muchos hablan: “De repente empecé a compartir mi cuerpo con alguien que no conozco, que condiciona mi rutina, lo que como, cuándo entreno, trabajo o me siento mal”.
Con el paso del tiempo, su vínculo con el embarazo fue transformándose. “Me encariñé cuando empecé a entender que podía ser una persona separada de mí”, expresó.
Finalmente, Oriana también puso el foco en su historia personal y en los trastornos de la conducta alimentaria (TCA): “Cuando pasás gran parte de tu vida odiando tu cuerpo, es difícil aprender a querer algo que nace de ahí. Es un proceso enorme aprender a amar algo que nace de vos”.