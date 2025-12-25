Oriana Sabatini mostró su pancita con una postal de Navidad

Oriana Sabatini está esperando su primera hija junto a Paulo Dybala y, si bien la niña nacerá recién en marzo de 2026, la actriz ya tiene una importante pancita, que decidió mostrar y compartir con su legión de fieles seguidores en la redes sociales, j unto a emojis de Navidad.

La feliz noticia fue anunciada en septiembre y desde entonces la pareja mantiene un vínculo cercano con sus fans, aunque Oriana eligió ser cauta con algunos detalles, como el nombre de la beba, que recién dará a conocer después del nacimiento.

En esta oportunidad y aprovechando la previa de la Navidad , Oriana Sabatini mostró el crecimiento de su pancita con una imagen tomada en su casa de Italia.

Frente al espejo, lució un look relajado: pantalón gris de entrecasa y remera negra de manga larga. La postal dejó en evidencia el avanzado estado de gestación y el dulce momento que atraviesa.

El mensaje de Oriana Sabatini

En paralelo, en las últimas horas volvió a viralizarse un video en el que Oriana se sinceró sobre lo que sintió al enterarse de que estaba embarazada. Lejos de idealizar la experiencia, la artista compartió una mirada honesta y profunda.

“Se habla mucho de ese amor instantáneo cuando te enterás que estás embarazada, pero a mí no me pasó”, confesó. Y explicó que al principio no sintió ese amor incondicional del que muchos hablan: “De repente empecé a compartir mi cuerpo con alguien que no conozco, que condiciona mi rutina, lo que como, cuándo entreno, trabajo o me siento mal”.

Con el paso del tiempo, su vínculo con el embarazo fue transformándose. “Me encariñé cuando empecé a entender que podía ser una persona separada de mí”, expresó.

Finalmente, Oriana también puso el foco en su historia personal y en los trastornos de la conducta alimentaria (TCA): “Cuando pasás gran parte de tu vida odiando tu cuerpo, es difícil aprender a querer algo que nace de ahí. Es un proceso enorme aprender a amar algo que nace de vos”.