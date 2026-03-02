lunes 02 de marzo de 2026
2 de marzo de 2026
¡Felicitaciones!

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

La hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació en Roma, unos días antes de los previsto. Los medios italianos revelaron el nombre de la bebé.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala agrandaron la familia.&nbsp;

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y la llegada a este mundo de la primeriza de la pareja tuvo lugar en el Hospital Gemelli de la ciudad de Roma, en Italia, donde el futbolista desempeña su carrera desde hace unas temporadas.

Fue la periodista Pilar Smith quien dio detalles de la noticia del nacimiento de la hija del matrimonio en Radio La Red AM 910, al precisar que la bebé de la actriz y cantante y el futbolista nació en la madrugada del lunes y pesó 3 kilos.

Pilar Smith adelantó que el nombre de la bebé empieza con la letra G, manteniendo la reserva de la pareja quien aún no dio a conocer públicamente el nombre elegido para su primera hija. Uno de los primeros portales que dio la noticia fue Corriere dello Sport donde aseguraron que la bebé se llama Gia.

image
Tal como detallaron en los medios italianos, el parto se esperaba para el 11 de marzo. Sin embargo, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació este lunes por la mañana.

Se trata de la primera hija de la artista y el futbolista, quienes se casaron en Argentina el 20 de julio de 2024 y celebraron una lujosa fiesta.

Oriana Sabatini, bien acompañada

Cathy Fulop y Osvaldo Sabatini habían viajado recientemente a Italia para estar presentes en el parto, el cual tenía fecha para los primeros días de marzo.

La actriz había subido una postal de la familia en el aeropuerto tras el reencuentro junto a dos corazones con los colores del club Roma donde juega Paulo Dybala.

