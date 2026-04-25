La polémica letra de la nueva canción de Pity Álvarez: "Quieren matar al presidente"

Luego su regreso a los escenarios a fines de 2025, Pity Álvarez no detuvo su marcha ya hora lanzó la canción “Lejos de ser”. Se trata de un tema de rock, que llega con un video, y un estribillo que dice “Quiere matar al presidente”.

Fue grabado en La Base Estudio junto a Esteban Kahayan , con masterización de Eduardo Bergallo y producción a cargo del propio Pity Álvarez.

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El lanzamiento llega acompañado por un video dirigido por Luis Ortega , que atravesó diez meses de trabajo y suma un elenco encabezado por Rodrigo de la Serna y Camila Peralta.

El propio Pity Álvarez i nterpreta al presidente y un francotirador ejecuta el disparo. “El humor, la creación y la amistad son la Santísima Trinidad”, sintetizó Luis Ortega sobre el espíritu del proyecto.

“Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 20.000?”, pregunta Pity Álvarez y sintetiza décadas de inflación. La canción en clave de rock tiene un coro que llamara a la polémica y que insiste: “Quiere matar al presidente“.

Pity Álvarez vuelve al ruedo. Pity Álvarez vuelve al ruedo.

En “Lejos de ser”, Pity Álvarez cuenta una escena carcelaria. “Los chicos del penal/ se están portando mal./ Motín en cualquier momento/ se puede respirar. Y ellos usan espadas, usan púas/ y las usan para pelear./ Marcando territorio/ ¿y quién va a ser el poronga del lugar?”.

Todo termina con un intento de magnicidio por parte de uno de los reclusos. “Porque ese tipo quiere solo poder/ y no tiene ganas de hacer/ que la gente progrese/ y él lo sabe bien”. Por si algún despistado todavía no estaba al tanto, Pity Álvarez aclara: “Dije que es rock and roll”.

“Lejos de ser” es el segundo tema de esta nueva etapa como solista de Pity Álvarez. El primero fue “No sé cuánto”, editado en diciembre del año pasado.