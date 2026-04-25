Harán un encuentro en Temperley para defender la Ley de Glaciares

El Gobierno Nacional puso en vigencia la nueva Ley de Glaciares que pone en peligro a las reservas naturales de agua dulce en el país y habilita proyectos vinculados a la megaminería . Este domingo, de 16 a 18, en la Plaza Colón de Temperley realizarán una jornada para concientizar sobre los riegos y negocios que esconde el proyecto.

En la plaza ubicada sobre las calles Mitre y Álzaga se desarrollarán varias actividades abiertas a la comunidad. "Es muy importante seguir visibilizando el tema de glaciares y la posibilidad de frenar la implementación de las reformas de la ley. Vamos a llevar planillas con el objetivo de juntar firmas, armar charlas para brindar detalles sobre el proyecto y también tendremos un show de música", señalaron desde La Chapanay , que organiza el encuentro junto al colectivo Temperley Tiene Memoria .

Aprobada por el Congreso, la nueva Ley de Glaciares le da a cada gobernador la potestad de definir los criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares merecen ser preservadas. Esto le abre la puerta a la reactivación de proyectos mineros y extractivos en zonas que antes estaban protegidas. En un contexto de crisis climática e hídrica , la nueva normativa pone en riesgo reservas estratégicas de agua para millones de personas y afecta gravemente a los sectores productivos de distintas regiones del país.

En períodos de sequía, los glaciares pueden aportar hasta el 40% del agua destinada al consumo humano y a la agricultura. También cumplen un rol trascendente en la conservación de la biodiversidad. "Sabemos que hay mucha angustia en la gente por los problemas económicos y lo que se vive en el día a día. Por eso, el domingo vamos a hacer una jornada con mucho respeto y el deseo de que se acerquen vecinos que tengan ganas de escuchar e informarse sobre un tema que es muy importante porque puede afectar al futuro del país", destacaron desde La Chapanay.

Una demanda colectiva contra la nueva Ley de Glaciares

Más de 800 mil personas ya se sumaron a la demanda colectiva que impulsan organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil contra la reforma de la Ley de Glaciares. El objetivo es llevarla a la Justicia.

Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación de Abogados/as Ambientalistas y el Círculo de Políticas Ambientales lanzaron la convocatoria para generar "la demanda colectiva más grande en defensa del agua en la historia y contra este retroceso ambiental que fue aprobado en contra de la mayoritaria voluntad de la ciudadanía".

Los interesados en sumar su respaldo y amplificar el reclamo colectivo tienen que entrar a la página web. Las organizaciones sostienen que la nueva Ley de Glaciares es inconstitucional y se encuentran trabajando activamente para hacer una presentación en la Justicia que sea "sólida, abarcativa y federal".