Reforma de la Ley de Glaciares: Greenpeace lanzó una demanda colectiva

Según un estudio de Greenpeace, ocho de cada 10 argentinos están en contra de la reforma a la Ley de Glaciares.

Según un estudio de Greenpeace , ocho de cada 10 argentinos están en contra de la reforma a la Ley de Glaciares . A pesar de eso, y en contra de la voluntad popular que los ha elegido, 137 diputados votaron a favor de la iniciativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciares, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Por eso, ahora queda la instancia judicial. Greenpeace propone una demanda colectiva "más grande de la historia". "Así como senadores le dieron la espalda al agua, diputados le dio la espalda a la gente, pero esto no se termina acá. Vamos a dar un paso más, el más importante de todos, vamos a judicializar esta reforma porque es inconstitucional. Vamos a armar la acción judicial colectiva más grande de la historia. Los glaciares no cuentan con el Congreso de la Nación para ser defendidos, pero cuentan con la gente", remarcó Diego Salas, director de Greenpeace.

Congreso. Daniela Vilar alertó sobre la modificación de la Ley de Glaciares: "El daño será irreversible"

Ambiente. Casi 30.000 personas se anotaron en la audiencia por la Ley de Glaciares de Javier Milei

Para sumarse, hay que entrar a este link y llenar los datos: www.demandacolectivaglaciares.org. Ya se anotaron más de 300 mil personas en menos de un día.

El gobernador de La Pampa, Segio Zilliotto, presentó un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa para frenar la reforma de la Ley de Glaciares , que fue convertida en ley por el Congreso en la madrugada de este jueves.

Zilliotto argumentó que si bien La Pampa no tiene glaciares “depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial”.

La acción estuvo acompañada por la Universidad Nacional de La Pampa y las ONGs Fundación Chadileuvú y Asamblea por los Ríos Pampeanos. En este contexto, el gobernador pampeano advirtió que la ley “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales” y explicó que es una ley que “va a afectar muchísimo” a su provincia.

“Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, advirtió.

La reforma de la Ley de Glaciares

El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.

La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central hasta ahora en manos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos. Este cambio afectará la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.