La confesión de Nicolás Tagliafico con sabor a despedida de la Selección Argentina

El predio de Ezeiza vuelve a abrir sus puertas para una nueva cita de la Selección Argentina , pero esta vez el ambiente carga con el inevitable aroma de los ciclos que empiezan a cerrarse. A su arribo al país para afrontar los amistosos, Nicolás Tagliafico se convirtió en la voz de la cordura y la nostalgia.

El lateral izquierdo del Olympique de Lyon, baluarte inamovible de la época dorada de la "Scaloneta", enfrentó los micrófonos con total honestidad y dejó en claro que está viviendo sus últimos capítulos con la camiseta albiceleste.

"Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible porque lo dije recién: nunca se sabe cuándo se termina, así que hay que disfrutarlo", confesó el defensor de 34 años. Con la templanza de quien ya lo ganó absolutamente todo -incluyendo el bicampeonato de América y la gloria eterna en Qatar-, Nicolás Tagliafico asumió que el reloj avanza y que el recambio generacional es una ley natural del fútbol: "Ya tiene que haber recambio, van a venir jugadores nuevos".

La agenda inmediata de la Selección Argentina ha despertado ciertas críticas en el entorno debido al nivel de los contrincantes para esta ventana de amistosos. Sin embargo, el ex Banfield e Independiente desestimó cualquier tipo de polémica interna o subestimación hacia los rivales africanos y sudamericanos. “No hablamos nada. Ahora veremos en estos días cómo se dará todo. Ya hace bastante tiempo vienen siendo así los rivales y se demostró que incluso se llegó a la final del Mundial con estas clases de rivales", recordó con firmeza, respaldando la planificación del cuerpo técnico.

La gran sombra que cobija este reencuentro es, sin dudas, el proceso de asimilación tras la despedida confirmada de Lionel Messi de la Selección Argentina. Al ser consultado sobre cómo golpeó la noticia al grupo y el estado anímico del plantel, el lateral fue realista: “No sé cómo está, recién estas semanas nos vamos a volver a encontrar, pero siempre fuimos positivos, a pesar de los buenos y malos resultados”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio La Red (@radiolared)

El foco principal con la despedida de Lionel Messi en la mira

Aceptar que el capitán ya no vestirá la número 10 es el desafío más complejo que afrontará el fútbol argentino en las próximas décadas, un duelo futbolístico que Nicolás Tagliafico invitó a procesar con madurez y profesionalismo. “Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a pasar”, reflexionó.

Para cerrar, el carrilero trazó la hoja de ruta que debe seguir el bicampeón de América de cara al futuro: “Hay que asimilarlo, hay que trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como selección. Pasaron 20 años con el mejor jugador. Va a ser duro pero hay que asimilarlo”.

La Selección Argentina se prepara para rodar el balón una vez más, sabiendo que el recambio ya golpea la puerta y que referentes de mil batallas como Nicolás Tagliafico empiezan a saborear cada minuto como si fuera el último. Serán tres amistosos en nuestro país y serán de la siguiente manera: el miércoles 30 de septiembre contra Bolivia, en Córdoba; el 3 de octubre ante Burkina Faso y el 6 ante Benín, serán en el Monumental.