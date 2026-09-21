De qué trabajaba Tom Cruise antes de saltar a la fama

Tom Cruise es uno de los actores más reconocidos de la industria del cine y participó en más de 40 películas, casi todas de enorme éxito en las taquillas. Pero antes de triunfar en Hollywood se ganó la vida en distintos trabajos.

Al salir de la secundaria abandonó sus deseos de ser cura, había estado en un seminario católico de Cincinnati a sus 14 años, y abrazó la idea de ser artista y alejarse del mundo de la fe.

Tom Cruise fue a Nueva York a estudiar y luego viajó rumbo a Los Ángeles en busca de conseguir oportunidades como actor, pero le fue nada fácil al principio al joven artista.

En la enorme ciudad de Los Ángeles fue mozo y limpió mesas hasta que antes de sus 20 años. Para ganarse la vida, también fue heladero, jardinero, barrendero y repartidor de diarios.

Finalmente le dieron su primera oportunidad. Fue en la película de Franco Zeffirelli, “Amor sin fin”. Después, en 1983, vendrían los éxitos de “Risky Business” y “El color del dinero”.

Tom Cruise se consagró en Top Gun.

Su primer gran éxito llegaría en 1986 con “Top Gun”. De ahí en adelante se crearía su imagen de actor de acción, aunque también hay que decir que ha tenido papeles muy emotivos o dramáticos

“Rai Man” en 1988; “Jerry Maguire”, en 1996; “Ojos bien cerrados”, en 1999 o “Magnolia” en 2000 dan prueban de su capacidad para otros personajes fuera de las películas de acción.