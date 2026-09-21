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21 de septiembre de 2026
Va de retro.

De qué trabajaba Tom Cruise antes de saltar a la fama

Tom Cruise llegó a Los Ángeles para ser actor y se ganó la vida como pudo hasta que le dieron su primera oportunidad en el cine.

Tom Cruise, en su juventud.&nbsp;

Tom Cruise, en su juventud. 

Al salir de la secundaria abandonó sus deseos de ser cura, había estado en un seminario católico de Cincinnati a sus 14 años, y abrazó la idea de ser artista y alejarse del mundo de la fe.

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Tom Cruise y sus múltiples trabajos

Tom Cruise fue a Nueva York a estudiar y luego viajó rumbo a Los Ángeles en busca de conseguir oportunidades como actor, pero le fue nada fácil al principio al joven artista.

En la enorme ciudad de Los Ángeles fue mozo y limpió mesas hasta que antes de sus 20 años. Para ganarse la vida, también fue heladero, jardinero, barrendero y repartidor de diarios.

Finalmente le dieron su primera oportunidad. Fue en la película de Franco Zeffirelli, “Amor sin fin”. Después, en 1983, vendrían los éxitos de “Risky Business” y “El color del dinero”.

Tom Cruise se consagró en Top Gun.

Tom Cruise se consagró en Top Gun.

Su primer gran éxito llegaría en 1986 con “Top Gun”. De ahí en adelante se crearía su imagen de actor de acción, aunque también hay que decir que ha tenido papeles muy emotivos o dramáticos

“Rai Man” en 1988; “Jerry Maguire”, en 1996; “Ojos bien cerrados”, en 1999 o “Magnolia” en 2000 dan prueban de su capacidad para otros personajes fuera de las películas de acción.

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