Adrián Czornomaz, tras su debut en Brown de Adrogué: "Había que cortar la racha"

Comenzó una nueva etapa en Adrogué. Tras asumir el mando del primer equipo en un momento crítico, la dupla técnica conformada por Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera tuvo su estreno oficial en el banco de Brown de Adrogué , logrando un trabajado empate 0 a 0 frente a Sportivo Italiano como visitante por la fecha número 36 de la Primera B.

Al término del encuentro, el "Pirata" Czornomaz dialogó con la prensa y no ocultó el complejo panorama con el que se topó al asumir el cargo, haciendo especial hincapié en el factor anímico de un plantel golpeado por los resultados. "Nos encontramos con un equipo alicaído, con la cabeza baja. Necesitábamos hacer un buen entrenamiento. Hoy en día los jugadores son parecidos y el que está mejor de la cabeza, está mejor en la cancha", reflexionó con total honestidad el entrenador.

El planteo táctico diseñado para contrarrestar las virtudes del Azzurro dio sus frutos, y el DT se mostró conforme con la ejecución del plan: "Estoy orgulloso del partido que hicieron y de lo que planificamos, porque salió como lo habíamos imaginado". Además, analizó las dificultades que presentaba el rival y el escenario: "Italiano es un equipo que juega muy bien y en una cancha más grande de la que jugamos nosotros como local; tiene aceitado su juego y nosotros vinimos a tratar de que ellos no jugaran. Nos vamos contentos porque había que cortar la mala racha de derrotas".

Si bien el Tricolor sumó un punto valioso para detener la caída libre en la tabla, Adrián Czornomaz es consciente de que el margen de mejora futbolística todavía es amplio. "Estoy contento con la actitud, todavía nos falta jugar un poco mejor, pero los jugadores dieron todo", remarcó el ex futbolista que vistió la camiseta de Los Andes, valorando el esfuerzo físico y el compromiso de sus dirigidos en una verdadera batalla táctica.

Sin tiempo para relajarse, el cuerpo técnico ya pone la mira en las finales que le quedan al equipo para asegurar la permanencia en la categoría. El próximo compromiso será en el Lorenzo Arandilla, un escenario donde la localía debe hacerse sentir. "Camioneros es un equipo complicado, pero lo vamos a recibir en nuestra cancha y con nuestra gente que nos va a alentar", concluyó Adrián Czornomaz, apelando al apoyo incondicional de los hinchas para empezar a sumar de a tres en casa.

Brown de Adrogué suma 35 puntos, se encuentra 4 unidades por encima de UAI Urquiza en la lucha por la permanencia y en la próxima fecha recibirá a Camioneros en el Lorenzo Arandilla. Son fechas cruciales y Adrián Czornomaz llegó para salvar al equipo del descenso.

El pasado de Adrián Czornomaz como futbolista y entrenador

Adrián Czornomaz tiene 58 años, un pasado como futbolista de Banfield, Los Andes y Talleres de Escalada, entre los equipos de la zona sur del Gran Buenos Aires. Además, como entrenador dirigió al conjunto de Escalada y Argentino de Quilmes, entre otros.

Entre sus logros se destacan un ascenso con Banfield a Primera División para la temporada 1992-1993 como futbolista y es el máximo goleador histórico de la Primera Nacional con 160 goles.