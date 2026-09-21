La fabulosa historia del vecino de Lomas que caminó 1.400 kilómetros por Rumania

Es de Lomas y está en plena travesía por la Vía Transilvanica.

Una nueva aventura encara Rodrigo Grosso, vecino de Lomas , quien se hizo conocido en 2025 cuando transitó a pie una antigua ruta de peregrinación hasta el Vaticano . Actualmente, se embarcó en otro desafío que arrancó hace unos 20 días: caminar 1.400 kilómetros en Rumania por un lugar que se llama Vía Transilvanica.

"Se trata de un camino/trekking que hace tiempo tenía ganas de hacerlo. Arranque el 25 de agosto, hace unos 20 días que oficialmente estoy caminando, pero me faltan unos 900 kilómetros para concluir el desafío", fue lo primero que contó el lomense que le gusta caminar y ya hizo varios caminos de peregrinación en Europa y en Argentina.

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Si bien contó que está caminando solo por la Vía Transilvanica detalló que su novia lo acompañó cuatro días y la idea es que se una al camino durante la última semana del recorrido. En su cuenta de Instagram @tu.copiloto.nomada va relatando cada día del viaje que está señalizado con piedras que contienen la letra T en color rojo.

En los primeros kilómetros mostró los paisajes y hasta un cartel de peligro ya que el área está poblada de osos. El proyecto lo inició para las redes sociales y la web porque su idea en un principio fue promocionar lugares que no sean tan conocidos. Por eso, elige caminos que no son los más turísticos. Con el material que va obteniendo crea contenido para su cuenta.

De Lomas al mundo

Sobre lo que más le gusta de embarcarse en estos recorridos a pie contó: "Me atrae el ambiente que se genera. Nunca se exige nada y hay una amabilidad constante, se conoce gente buena que siempre está ahí para un intercambio".

Su vínculo con los viajes empezó mucho antes de convertirse en creador de contenido ya que a los 19 años, hizo su primera experiencia solo donde se fue durante cuatro meses a Vancouver, Canadá, principalmente para perfeccionar su inglés.

Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Mientras estudiaba también trabajaba y, según cuenta él mismo, tenía bastante claro que quería ahorrar para poder viajar una vez terminada la carrera.

Grosso vivió en ocho países y ha visitado más de 40. Estuvo en Madrid, París, Bruselas, Brujas, Múnich, Berlín, Copenhague, Varsovia y Praga, entre otras ciudades, utilizó su ciudadanía española y terminó instalándose en Barcelona.

La primera experiencia en caminatas

Su primera gran experiencia fue el Camino de Santiago desde Astorga, aproximadamente 300 kilómetros, sin una preparación física específica. Más tarde abandonó Barcelona y pasó un año viviendo en Estonia. En agosto de 2022 realizó otro Camino de Santiago, esta vez el Camino del Norte desde Oviedo, unos 400 kilómetros.

La preparación para cada aventura es fundamental, según contó. Hay cuestiones adversas a las que enfrentarse, como el clima: olas de calor, lluvias torrenciales, neblinas que no dejan ver. O, también, se puede dificultar el encontrar un lugar para acampar y descansar como le pasó esta vez en Francia.

"Éramos tres que caminábamos juntos en ese momento y recién después de recorrer como unos 40 kilómetros hallamos un espacio de descanso, pero fueron más de 12 horas caminando y ya al final de la noche me movía por inercia con muy poca energía", recordó.