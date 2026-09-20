domingo 20 de septiembre de 2026
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20 de septiembre de 2026
Orgullo local.

La patinadora de Lomas que se consagró campeona nacional en la disciplina danza

Isabella Aguirre Rojo, de Lomas, cuenta con muchos títulos en su carrera y hace días obtuvo el título de campeona en la categoría Intermediate Junior Solo Dance.

Isabella Aguirre Rojo es de Lomas y consiguió el título de campeona en el marco de un torneo nacional en la disciplina danza.&nbsp;

Isabella Aguirre Rojo es de Lomas y consiguió el título de campeona en el marco de un torneo nacional en la disciplina danza. 

Con un amor absoluto por lo que hace, la joven Isabella Aguirre Rojo, de Lomas, sigue obteniendo títulos a través del patinaje artístico que es lo que más le gusta hacer. Recientemente, se consagró campeona en la disciplina danza en el Torneo Absoluto que se desarrolló en la provincia de San Juan.

Con sólo 17 años, cuenta con varios títulos por su talento en el patín artístico vinculado a la danza. Fue Campeona America’s Cup, Subcampeona Panamericana de clubes, Campeona Copa Clausura y Campeona Nacional en la disciplina Intermediate Junior Solo Dance.

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Cuando Isabella tenía 6 años comenzó patinado en el Club Olimpia de Lomas y hace 4 años patina en la Escuela Cecilia Ardanaz de Lanús, entrenando en la disciplina danza.

De Lomas con su sueño a todas partes

Desde muy pequeña, la patinadora que vive con sus padres en Lomas Centro sueña con poder competir en un mundial. "El patinar es sentirse libre y sobre todo es un deporte que te enseña que podes caerte, pero que siempre te tenes que levantarte y seguir", dijo la deportista amateur que tiene una larga carrera por delante.

Su mamá, María Soledad Rojo y su papá, Esteban Aguirre la acompañan en todo desde hace una década. "No es un deporte fácil, hay que tener mucha disciplina y constancia. A veces las cosas no salen como esperas pero hay que seguir adelante", manifestó la joven lomense.

Sobre lo recientemente sucedido en San Juan aclaró que ella soñaba con obtener esa medalla que ganó: "La quería por todo lo que representa, quiere decir que mi esfuerzo y dedicación se vieron reflejados en el torneo. Alcancé mi objetivo en ese sentido".

Lo ganado en un año por más exitoso

Su año deportivo comenzó en la America’s Cup, (primer torneo internacional en el que competían patinadores de más de 15 países) donde se consagró campeona en la categoría Intermediate Junior Solo Dance.

En Junio se disputó el torneo Panamericano de clubes (competencia internacional que reúne patinadores de Latinoamérica), consagrándose subcampeona. En agosto participó de la Copa Clausura, torneo Nacional clasificatorio para el torneo final absoluto y se consagró campeona.

Y finalmente este mes compitió en el Campeonato Nacional Absoluto, patinando los días 16 y 17 donde se consagró Campeona Nacional "Intermediate Junior Solo Dance" 2026.

"Lo que aprendo de cada competencia es que el deporte te fortalece en muchos sentidos porque aprendés de la frustración y crecés en otros aspectos. Además, te ayuda a ser organizada porque tenés que llevar los estudios del colegio para cuando no entrenás, te ayuda a focalizarte en metas y planificarlas", declaró sobre el aprendizaje que fue adquiriendo en tantos años de dedicarse a competir.

Por todo ello es que Isabella contó en sus redes que cerrar el año de competencias con el logro obtenido en San Juan es más que satisfactorio para ella. "Estoy muy feliz por todo lo que logré este año, por todo lo que aprendí, y por haber podido disfrutar tanto de este deporte que amo", aseguró.

En el podio hace unos días atrás en la Provincia de San Juan donde se disputó el Torneo Absoluto.

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