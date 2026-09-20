Pedro Troglio explicó su renuncia en Banfield y por qué no fue aceptada

En un clima de alta tensión y tras rescatar un punto sobre el final en La Plata, Pedro Troglio enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y reveló que puso su cargo a disposición durante la semana. El director técnico de Banfield no esquivó los rumores sobre su salida y fue contundente respecto al respaldo que recibió por parte de la comisión directiva.

Al ser consultado sobre el ambiente desestabilizador que rodeó al club en los últimos días, Pedro Troglio aclaró la situación de manera directa: "Circularon comentarios y por eso presenté mi renuncia. Ahí los dirigentes me dijeron que no querían que me fuera. Es normal que ofrezcan DTs, pasa en todos lados. Si era como todos decían, me la hubieran aceptado pero bueno, acá estamos”.

Con estas palabras, el estratega buscó desactivar las especulaciones sobre un quiebre en la relación con la dirigencia, minimizando el ofrecimiento de otros entrenadores como algo habitual en el fútbol argentino actual.

Banfield no atraviesa un buen momento institucional ni deportivo. Actualmente se ubica en la 12° posición de la Zona B del Torneo Clausura y su situación en la tabla de promedios comienza a encender las alarmas de cara al descenso. Pedro Troglio no ocultó la realidad, pero eligió valorar el carácter de sus dirigidos para remontar el marcador: "Sabemos que es una mala campaña. Es importante que sigamos sumando".

El entrenador rescató el valor de la igualdad agónica conseguida gracias a los golazos de Lautaro Gómez y David Zalazar, además de destacar la intervención clave de Diego "Ruso" Rodríguez, quien contuvo un penal fundamental para mantener al equipo en partido.

“El rival venia haciendo un buen campeonato de local, termina siendo un buen punto. El golazo te da la posibilidad de salvarnos, que no es poco”, reconoció.

Pedro Troglio es entrenador de Banfield desde abril del 2025.

La salida de Santiago López García: "Preferí sacarlo para protegerlo"

Uno de los focos tácticos del encuentro fue la sorpresiva salida de Santiago López García. El director técnico explicó detalladamente que la decisión no fue un castigo, sino una medida de protección psicológica ante la seguidilla de partidos difíciles.

"López García venía golpeado de unos errores de partidos anteriores. Hay dos maneras de protegerlo: lo dejás o lo sacás. Preferí sacarlo", aseguró.

Banfield no logró afianzarse y suma solo dos victorias en diez fechas. Además, desde su última victoria (a Racing por 1-0) sacó apenas dos puntos de los quince posibles, cosechando tres derrotas y dos empates.

Pese a la crisis en el torneo local, el ciclo de Pedro Troglio sigue encontrando su principal sostén en el torneo más federal del país, donde el Taladro se mantiene con vida en las semifinales de la Copa Argentina, el gran objetivo que le queda en el año. De todas maneras, el entrenador no ocultó las diferencias con la Comisión Directiva de Banfield, aunque permanece en el cargo.