domingo 20 de septiembre de 2026
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20 de septiembre de 2026
Partido decisivo.

En Santa Fe, Los Andes visita a Colón con la misión de cortar su mala racha

Los Andes buscará un resultado positivo ante el Sabalero para iniciar una racha favorable y soñar con el Reducido de la Primera Nacional.

Los Andes quiere cortar la racha y volver a ganar.

Los Andes quiere cortar la racha y volver a ganar.

Después de nueve partidos sin poder ganar, Los Andes afrontará este domingo un duro compromiso ante Colón, en Santa Fe, por la fecha 30 de la Primera Nacional, sabiendo que necesita los tres puntos para meterse nuevamente en zona de Reducido. El encuentro arrancará a las 16.30, con el arbitraje de Bryan Ferreyra

El equipo de Lomas de Zamora atraviesa su momento más delicado de la temporada y por delante tiene una seguidilla crucial, ya que los próximos tres partidos pueden marcar su futuro en el torneo. Por eso, en el estadio Brigadier General Estanislao López, el Milrayitas buscará dar el primer paso.

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De esta manera, por primera vez desde que tomó las riendas del primer equipo, Monasterio contará con gran parte del plantel a disposición y buscará aprovecharlo ante un Sabalero que, al igual que su equipo, llega golpeado y con una seguidilla de malos resultados.

Cómo llega el rival de Los Andes

Colón perdió los últimos tres partidos del campeonato y con 45 unidades, ocho más que el Milrayitas, se ubica en la sexta colocación. Por eso, para ellos, el partido también reviste una gran importancia para seguir en la pelea en los primeros cuatro lugares.

Sin embargo, el equipo dirigido por Iván Delfino tendrá varias bajas en el 11 titular. No contará con Federico Lértora y Mauro Peinipil, ambos cinco amarillas, tampoco con Pier Barrios lesionado y descartado, y todavía está en duda la presencia Ignacio Lago, que es una de las figuras del equipo. La buena noticia es que volverá a contar con Mariano Castet.

Ante esto, el DT realizaría al menos tres cambios respecto al equipo que perdió en la fecha pasada ante Godoy Cruz.

Las posibles formaciones de Colón y Los Andes

  • Colón: Matías Budiño; Emanuel Beltrán, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea.
  • Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Matías González, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete, Alex Valdez Chamorro; Franco Tisera y Mauricio Asenjo.

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