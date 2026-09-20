En Santa Fe, Los Andes visita a Colón con la misión de cortar su mala racha

Después de nueve partidos sin poder ganar, Los Andes afrontará este domingo un duro compromiso ante Colón , en Santa Fe, por la fecha 30 de la Primera Nacional , sabiendo que necesita los tres puntos para meterse nuevamente en zona de Reducido. El encuentro arrancará a las 16.30, con el arbitraje de Bryan Ferreyra

El equipo de Lomas de Zamora atraviesa su momento más delicado de la temporada y por delante tiene una seguidilla crucial, ya que los próximos tres partidos pueden marcar su futuro en el torneo. Por eso, en el estadio Brigadier General Estanislao López , el Milrayitas buscará dar el primer paso.

Expectativa. Julián Rodríguez Vuotto palpitó el choque entre Los Andes y Colón en Santa Fe

Antecedentes. El largo y equilibrado frente a frente entre Los Andes y Colón de Santa Fe

La buena noticia es que César Monasterio podrá afrontar este compromiso con el regreso de jugadores importantes como Facundo Villarreal y Matías González , quienes se recuperaron de sus lesiones y están en condiciones de jugar.

De esta manera, por primera vez desde que tomó las riendas del primer equipo, Monasterio contará con gran parte del plantel a disposición y buscará aprovecharlo ante un Sabalero que, al igual que su equipo, llega golpeado y con una seguidilla de malos resultados.

Estos son los convocados para enfrentar a Colón en el Estadio Brigadier López.#VamosMilrayitas

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Cómo llega el rival de Los Andes

Colón perdió los últimos tres partidos del campeonato y con 45 unidades, ocho más que el Milrayitas, se ubica en la sexta colocación. Por eso, para ellos, el partido también reviste una gran importancia para seguir en la pelea en los primeros cuatro lugares.

Sin embargo, el equipo dirigido por Iván Delfino tendrá varias bajas en el 11 titular. No contará con Federico Lértora y Mauro Peinipil, ambos cinco amarillas, tampoco con Pier Barrios lesionado y descartado, y todavía está en duda la presencia Ignacio Lago, que es una de las figuras del equipo. La buena noticia es que volverá a contar con Mariano Castet.

Ante esto, el DT realizaría al menos tres cambios respecto al equipo que perdió en la fecha pasada ante Godoy Cruz.

Las posibles formaciones de Colón y Los Andes