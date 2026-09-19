Zulma Faiad, contra Mario Pergolini: "Metete el reloj el or...."

La televisión argentina se nutrió de preguntas clásicas. Jorge Guinzburg finalizaba sus entrevistas preguntando por la primera vez en el sexo, mientras que Mario Pergolini e n La TV Ataca concluía preguntando si el invitado en cuestión gritaba en el climax sexual.

En el Las respuestas eran picantes y se generaba un clima cómplice y distendido entre Mario Pergolini y los invitados que iba recibiendo en su programa. Muchas respuestas fueron de antología, aunque hubo algunos más recatados de su intimidad.

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Cuando fue el turno de Zulma Faiad, Mario Pergolini le hizo la pregunta clásica de su programa y le regaló un reloj de una popular marca auspiciante de aquellos días en el ciclo de El Nueve.

La exvedette se lo puso, lo mostró a la cámara y cuando escuchó la picante pregunta dijo que eso no lo iba a responder y que era una cuestión de su vida privada y su intimidad.

Zulma Faiad liquidó a Mario Pergolini.

Entonces Mario Pergolini, en tren de chanza y el clima distendido del programa, le manoteó la muñeca y le dijo que entonces le devolviera el regalo que recién le había entregado.

Zulma Faiad a toda velocidad se sacó el reloj, se lo tiró en la cara y le dijo: “Metételo en el orto”. La invitada dejó el estudio y Mario Pergolini quedó boquiabierto, en una de sus grandes momentos en la televisión argentina.