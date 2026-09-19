sábado 19 de septiembre de 2026
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19 de septiembre de 2026
Va de retro.

Zulma Faiad, contra Mario Pergolini: "Metete el reloj el or...."

Zulma Faiad fue contundente cuando Mario Pergolini le hizo una picante pregunta en su programa luego de hacerle un regalo en La TV Ataca.

Zulma Faiad retrucó a Mario Pergolini.&nbsp;

Zulma Faiad retrucó a Mario Pergolini. 

La televisión argentina se nutrió de preguntas clásicas. Jorge Guinzburg finalizaba sus entrevistas preguntando por la primera vez en el sexo, mientras que Mario Pergolini en La TV Ataca concluía preguntando si el invitado en cuestión gritaba en el climax sexual.

En el Las respuestas eran picantes y se generaba un clima cómplice y distendido entre Mario Pergolini y los invitados que iba recibiendo en su programa. Muchas respuestas fueron de antología, aunque hubo algunos más recatados de su intimidad.

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Cuando fue el turno de Zulma Faiad, Mario Pergolini le hizo la pregunta clásica de su programa y le regaló un reloj de una popular marca auspiciante de aquellos días en el ciclo de El Nueve.

La exvedette se lo puso, lo mostró a la cámara y cuando escuchó la picante pregunta dijo que eso no lo iba a responder y que era una cuestión de su vida privada y su intimidad.

Zulma Faiad liquidó a Mario Pergolini.

Zulma Faiad liquidó a Mario Pergolini.

Entonces Mario Pergolini, en tren de chanza y el clima distendido del programa, le manoteó la muñeca y le dijo que entonces le devolviera el regalo que recién le había entregado.

Zulma Faiad a toda velocidad se sacó el reloj, se lo tiró en la cara y le dijo: “Metételo en el orto”. La invitada dejó el estudio y Mario Pergolini quedó boquiabierto, en una de sus grandes momentos en la televisión argentina.

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