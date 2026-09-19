sábado 19 de septiembre de 2026
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19 de septiembre de 2026
Preocupación.

Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación

Ángel de Brito contó que Mirtha Legrand presentó una leve mejoría y que los médicos encontraron la bacteria que habría provocado su cuadro.

Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación.

Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación.

Mirtha Legrand permanece internada en el sanatorio Mater Dei por una neumopatía y, según informó Ángel de Brito, presentó una leve mejoría. El periodista contó que los médicos lograron encontrar la bacteria que habría provocado el cuadro y comenzaron un tratamiento específico con antibióticos para combatir la infección.

Ángel de Brito dio a conocer las últimas novedades sobre la salud de Mirtha Legrand durante la tarde del 19 de septiembre. A través de X, el periodista detalló la información que recibió sobre la evolución de la conductora.

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“Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, escribió el conductor.

De esta manera, según la información difundida por De Brito, el equipo médico pudo identificar la bacteria vinculada al cuadro que llevó a la conductora a permanecer internada y avanzar con un tratamiento específico.

Mirtha Legrand había ingresado al sanatorio Mater Dei por una neumopatía. Luego de su internación, la institución emitió un primer parte médico en el que informó que estaba recibiendo los tratamientos correspondientes.

Desde el sanatorio también señalaron que el lunes se brindarían nuevas novedades sobre el estado de salud de la conductora.

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Ángel de Brito reveló qué encontraron los médicos en Mirtha Legrand tras su internación.

Juana Viale continúa al frente del programa

En medio de la internación de Mirtha Legrand, su nieta Juana Viale continuaría reemplazándola en su programa de eltrece.

Según se difundió en el programa de Ángel de Brito, Juana fue vista ingresando al sanatorio donde permanece internada su abuela.

Por el momento, la atención está puesta en la evolución de Mirtha y en las próximas novedades que se conozcan sobre su estado de salud.

El mensaje de la familia de Mirtha Legrand

Junto con el parte médico, el sanatorio Mater Dei difundió un mensaje de la familia de Mirtha Legrand, que agradeció las muestras de preocupación recibidas desde que trascendió la internación. “Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”, expresaron.

Mientras la conductora continúa internada, sus allegados siguen de cerca su evolución y se espera que el lunes se conozcan nuevas novedades médicas.

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