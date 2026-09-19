Vendían drogas detrás de una "Despensa 24" en Ingeniero Budge: detuvieron a una madre y su hija

Una mujer y su hija fueron detenidas en las últimas horas durante un operativo en Ingeniero Budge , acusadas de regentear una red de venta de drogas bajo la modalidad narcomenudeo que operaba detrás de un comercio tipo "Despensa 24" .

La causa, iniciada en abril de 2026, estuvo a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski , titular de la UFI 14 de Lomas de Zamora , con el trabajo de campo de la Delegación de Drogas Ilícitas y la colaboración de la Comisaría 7°.

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Los operativos simultáneos se concretaron a las 07:00 en tres puntos de la zona. Durante la irrupción, un sujeto vinculado a la organización logró darse a la fuga.

En el primer objetivo, en Pampas y Andrea Amaya, funcionaba el búnker escondido detrás del comercio. Allí se secuestraron 383 envoltorios con 126 gramos de pasta base y cocaína, tres trozos compactos de pasta base por 193 gramos, dos balanzas de precisión, dinero, celulares y un soporte DVR.

El segundo procedimiento se realizó en Epecuén y Falucho, donde se incautaron 201 dosis de pasta base y cocaína, 63 gramos de marihuana, dinero, un Volkswagen Vento y 50 municiones calibre .357. En el tercer objetivo, sobre Lloberas (ex Laprida) y calle 107, se secuestraron otras 3 balanzas, material de fraccionamiento, una cámara de seguridad y 139 envoltorios con droga.

Una filtración demoró el operativo

Según fuentes judiciales, las medidas debieron reprogramarse semanas atrás porque la banda interrumpió de manera sospechosa el circuito de venta horas antes de los operativos originales, lo que hizo presumir una filtración de información.

Ante esto, el fiscal Kaszewski pidió al Juzgado de Garantías 8 extender las órdenes hasta poder reanudar las tareas de inteligencia y sorprender a las acusadas en pleno "pasamanos" con compradores.

Tras las aprehensiones, la UFI 14 notificó al Municipio de Lomas de Zamora para clausurar el local y avanzar en su inclusión dentro del Programa de Intervención para la Recuperación Territorial (PIRT).