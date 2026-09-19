Realizarán un festival de veganismo y activismo en Temperley

Este domingo 20 de 12 a 18, Cultura del Sur será sede de Conurbardo Vegan Fest , en Temperley habrá gastronomía a base de plantas, emprendimientos libres de crueldad animal , indumentaria, cosmética, talleres, sorteos solidarios y propuestas vinculadas al activismo por los animales. La entrada será libre y gratuita.

La cita será en Meeks 1066 , donde durante seis horas se reunirán emprendimientos, activistas y vecinos en una jornada que busca combinar trabajo autogestivo, alimentación basada en plantas y construcción comunitaria. La entrada será libre y gratuita.

Duro relato. La durísima confesión de Jonatan Cristaldo: el infierno de la depresión y el alcohol

Accesibilidad. Construyeron más de 100 rampas en Lomas para facilitar la movilidad de los vecinos

El festival fue creado por Paula , emprendedora gastronómica y responsable del evento, quien explicó en diálogo con La Unión que la iniciativa surgió a partir de una dificultad concreta: encontrar espacios donde los emprendimientos veganos pudieran participar de ferias sin quedar condicionados por propuestas gastronómicas que incluyeran productos de origen animal. "Me sentía muy limitada", contó al recordar los comienzos del proyecto, a eso se sumaba el costo y el esfuerzo de trasladarse a otras localidades para participar de festivales especializados.

Así surgió la primera edición, con el objetivo de generar un espacio para emprendimientos de gastronomía vegana de la zona, "por la necesidad y la necesidad de generar puestos de trabajo para todos los emprendedores de gastronomía vegana que sabía que estábamos muy golpeados", detalló. Con el paso del tiempo, la propuesta creció y se transformó también en un punto de encuentro para personas vinculadas al activismo por los animales.

La música también formará parte de la jornada, con una selección pensada para acompañar el encuentro.

Habrá gastronomía a base de plantas, emprendimientos libres de crueldad animal y más.

De feria a comunidad

Para Paula, una de las características que distingue al Conurbardo Vegano Fest es precisamente el crecimiento de esa comunidad. Según relató, quienes comenzaron encontrándose para feriar y trabajar fueron también generando vínculos para participar de actividades de voluntariado y activismo.

"Nos conoce mucha gente, se armó una comunidad hermosa, no solo una comunidad de sentarnos a feriar y a vender y hacer algo para la economía, sino que es una comunidad de activistas veganos", enfatizó.

En esta quinta edición, además, se suma a la organización Anabel, "tía de Lluvia" en redes sociales, quien comenzó a colaborar en la segunda edición y actualmente trabaja junto a Paula en la organización del festival. "Desde que ella se sumó fue lo mejor, porque la tiene súper clara con las redes y con ferias. Es un pilar fundamental de este evento", destacó Paula.

La organización define al encuentro como un espacio abierto a la comunidad, "somos un festival que es eh abierto a la comunidad LGBT, somos antifascistas, somos antiespecistas". La propuesta apunta a generar un ámbito de encuentro donde la alimentación y el consumo sean también una puerta de entrada para conocer otras formas de vincularse con los animales.

"Esto va más va más allá de la alimentación, va más allá de de la economía, no vemos al veganismo como una alimentación, como una dieta. Para nosotros es algo ético, es un estilo de vida, respetar a los animales debería ser lo normal", subrayó.

Se realizará una rifa destinada a "Rescatando ANH, un espacio dedicado al rescate y rehabilitación de palomas y otras aves.

Gastronomía, emprendimientos y talles en Temperley

Quienes se acerquen a Cultura del Sur encontrarán opciones de gastronomía dulce y salada, además de emprendimientos de cosmética natural, maquillaje, higiene, accesorios, indumentaria y moda circular. Uno de los requisitos para participar es que las propuestas sean elaboradas a base de plantas y estén libres de crueldad animal.

La jornada también contará con actividades educativas como un taller de gastronomía orientado a la elaboración de cookies veganas y sin gluten, además de una charla a cargo de una nutricionista sobre nutrientes como hierro, calcio y vitamina B12.

La música también formará parte de la jornada, con una selección pensada para acompañar el encuentro y convertir la feria en una celebración comunitaria. "Armamos una lista de música super chill para que sea una fiesta de verdad, que la idea es que no nos quiten la alegría, que podamos trabajar y divertirnos y encima activar por los animales, que es lo que más nos importa", explicó.

una rifa solidaria para rescatar aves

Además de la entrada libre y gratuita, el festival tendrá una propuesta solidaria. En esta oportunidad, lo recaudado mediante una rifa será destinado a Rescatando ANH, un espacio dedicado al rescate y rehabilitación de palomas y otras aves. La organización preparó una rifa con más de 30 premios, donados por los propios emprendimientos participantes. El valor de cada número es de $2.000 y también habrá una caja en la entrada del espacio para quienes quieran realizar una colaboración voluntaria.

"Lo que me gustaría que se lleven las personas que vienen por primera vez al festival es lo que transmitimos, el amor, la empatía por los animales, el respeto y la fiesta que vivimos nosotros, porque que doy fe de que todos los que vienen al Conurbardo lo aman", concluyó.