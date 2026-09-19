Mauricio Pellegrino, entre la bronca por la fecha FIFA y la ambición: "Las reglas amparan a las selecciones"

En la antesala del trascendental duelo de este lunes ante Estudiantes de La Plata por la décima fecha del Torneo Clausura , el director técnico de Lanús , Mauricio Pellegrino , brindó una conferencia de prensa en la que combinó el optimismo por el presente de su equipo con un fuerte malestar por las bajas obligadas que sufrió el plantel.

El foco de la polémica se centró en las ausencias de Matías Sepúlveda y José María Canale, citados por las selecciones de Chile y Paraguay, respectivamente. Al tratarse de compromisos amistosos, en el búnker granate existía la expectativa de poder retenerlos, algo que finalmente no sucedió.

"Hay un reglamento de la FIFA que ampara a las selecciones y nosotros tenemos que acatarlo, pero da un poco de impotencia porque pensábamos que al ser amistosos podíamos contar con ellos", expresó Mauricio Pellegrino con evidente resignación. El entrenador no ocultó su fastidio por el calendario: "Nos jugamos cosas importantes en el torneo local y perder piezas clave en este momento te trastoca los planes. El club hizo las gestiones, pero la prioridad reglamentaria la tienen ellos".

Pese al pedido del presidente Nicolás Russo y del cuerpo técnico para que ambos jugadores se sumen a sus selecciones a partir del martes, la respuesta fue negativa. Además, por reglamento FIFA, tienen que estar a disposición el lunes 21 de septiembre. Los dirigidos por Gustavo Alfaro jugarán amistosos ante Bolivia y ante Colombia, mientras que La Roja se medirá ante Canadá, Estados Unidos y México.

El panorama de Lanús para enfrentar a Estudiantes en La Fortaleza

A este rompecabezas se le suma la situación del capitán, Carlos Izquierdoz, quien arrastra molestias físicas y será evaluado hasta el último minuto. En contrapartida, las buenas noticias llegaron por el lado de Marcelino Moreno y Raúl Loaiza, quienes sumaron minutos de fútbol con normalidad, aunque Mauricio Pellegrino aclaró que los llevará "de a poco" para que estén al 100% tras el parate.

Pese a los contratiempos, el entrenador prefirió cerrar con un mensaje de confianza de cara al cruce del lunes a las 21:15 en La Fortaleza. Tras encadenar dos victorias consecutivas, Mauricio Pellegrino dejó en claro cuál es la mentalidad del grupo: "El primer objetivo es meternos en los playoffs, pero venimos de menos a más. Ojalá que nos dé la nafta para salir campeones".

“Será un partido difícil, es uno de los mejores equipos de nuestro país. Tienen un plantel largo que les ha permitido competir con altura. Estamos en etapa de definición, cada punto es determinante. Será agradable de ver para el público”, agregó.

La probable formación de Lanús para enfrentar a Estudiantes

Después de haber conseguido un solo triunfo en los últimos siete encuentros, Lanús ganó dos partidos consecutivos (Defensa y Justicia y Riestra) y tomó un poco de aire. Para el duelo ante el Pincha, Ronaldo Dejesús y Franco Watson reemplazarían a Canale y Sepúlveda.

En consecuencia, la probable formación de Lanús sería con: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz o Gonzalo Lobos, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore, Eduardo Salvio, Franco Watson; Lucas Besozzi, Alan Wlk.