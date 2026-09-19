Feroz incendio de un galpón en Lomas: trabajaron seis dotaciones y 30 bomberos

Un feroz incendio se desató este viernes por la tarde en un galpón ubicado sobre la calle La Haya al 300 , en Villa Centenario , y obligó a desplegar un importante operativo de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora .

Según el parte oficial, el aviso de la emergencia se recibió alrededor de las 13:50. De inmediato, varias dotaciones se dirigieron al lugar para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores del predio.

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La rápida respuesta de los equipos de emergencia buscó contener el foco ígneo antes de que comprometiera estructuras linderas, en una zona donde conviven galpones y viviendas particulares, aunque parte del lugar quedó destrozado.

De acuerdo a las imágenes registradas por los vecinos, una importante columna de humo pudo observarse desde distintos puntos del barrio.

El incendio provocó serios destrozos.

Por el momento, no se reportaron personas heridas como consecuencia del siniestro, un dato que las autoridades destacan en medio de la magnitud del operativo desplegado.

El operativo de Bomberos Voluntarios

En total, trabajaron seis dotaciones y 30 bomberos, bajo las órdenes del comandante general Gustavo Liuzzi. Según informaron los Bomberos Voluntarios, las tareas estuvieron concentradas en controlar el incendio y asegurar el sector afectado.

Hasta el momento no fueron informadas las causas que habrían originado el fuego. Sin embargo, las autoridades estiman que se pudo haber tratado de un desperfecto electrico.