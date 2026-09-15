martes 15 de septiembre de 2026
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15 de septiembre de 2026
Esta tarde.

Susto en Turdera por un incendio a metros de las vías del tren

Ocurrió detrás del Parque Finky. Los vecinos de Turdera alertaron rápidamente a los Bomberos de Lomas de Zamora.

El incendio ocurrió al lado de las vías del tren.

El incendio ocurrió al lado de las vías del tren.

El siniestro ocurrió este martes por la tarde en las inmediaciones del Parque Finky, en una zona de pastos lindera a las vías del tren. Por causas que se investigan, se desató un incendio en unas cañas que no tardó en alarmar a los vecinos.

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La gente del barrio se asustó al ver la gran cantidad de humo que salía desde el lugar. Mediante un trabajo coordinado entre los vecinos y la delegación local, dieron aviso a los Bomberos de Lomas.

Operativo tras el incendio

Los Bomberos de Lomas llegando al lugar del incendio, en Turdera.

Los Bomberos de Lomas llegando al lugar del incendio, en Turdera.

De inmediato se acercó una dotación de bomberos desde el Destacamento de Llavallol para controlar el incendio y evitar que se expandiera por la zona de vías. El procedimiento fue presenciado por algunos vecinos.

Afortunadamente, el avance del fuego no dejó personas heridas ni tampoco generó problemas con el servicio de trenes de la Línea Roca.

Patricia, una vecina del barrio El Triángulo, fue una de las primeras que se dio cuenta de la situación. Decidió sacar su teléfono su celular para filmar el incendio y avisar al grupo de vecinos. Desde allí se comunicaron con la delegación local.

“Cuando venía de trabajar, cruzo las vías y escuchaba las explosiones de las cañas. Era del lado del Parque Finky, se veía el humo de ese lado. Grabé cuando se estaba prendiendo fuego. Avisé al grupo que tenemos en el barrio para que den aviso a los bomberos”, comentó Patricia en diálogo con La Unión.

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