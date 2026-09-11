viernes 11 de septiembre de 2026
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11 de septiembre de 2026
Operativo.

Incendio en una metalúrgica de Llavallol: se quemó un pequeño depósito durante la noche

El fuego se inició en un galpón de unos 3 por 3 metros ubicado dentro de una empresa metalúrgica de Libres del Sur al 1100. Una dotación de Bomberos Voluntarios de Lomas controló las llamas.

Rapido trabajo de los bomberos para controlar el incendio.

Rapido trabajo de los bomberos para controlar el incendio.

Un incendio se registró este jueves por la noche dentro de una empresa metalúrgica de Llavallol, donde las llamas afectaron un pequeño depósito ubicado en el interior del establecimiento.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el hecho ocurrió alrededor de las 18.50 en una fábrica situada sobre la calle Libres del Sur al 1100.

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Por las características y dimensiones del lugar, el foco pudo ser controlado rápidamente por los bomberos, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores de la empresa.

El incendio ocurrió en un pequeño galpón.

El incendio ocurrió en un pequeño galpón.

El origen del incendio

En el operativo consistió en apagar el fuego, que afortunadamente no causó heridos. Trabajó una dotación con cuatro efectivos, bajo las órdenes de la sargento Sabrina Gerez.

Hasta el momento no se determinó qué provocó el incendio. Una vez controlada la situación, comenzaron las tareas para establecer el origen del fuego y determinar si se trató de un desperfecto o de algún otro factor.

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