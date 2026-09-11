Incendio en una metalúrgica de Llavallol: se quemó un pequeño depósito durante la noche

Un incendio se registró este jueves por la noche dentro de una empresa metalúrgica de Llavallol, donde las llamas afectaron un pequeño depósito ubicado en el interior del establecimiento.
El fuego se inició en un galpón de unos 3 por 3 metros ubicado dentro de una empresa metalúrgica de Libres del Sur al 1100. Una dotación de Bomberos Voluntarios de Lomas controló las llamas.
Un incendio se registró este jueves por la noche dentro de una empresa metalúrgica de Llavallol, donde las llamas afectaron un pequeño depósito ubicado en el interior del establecimiento.
Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el hecho ocurrió alrededor de las 18.50 en una fábrica situada sobre la calle Libres del Sur al 1100.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, el sector afectado era un galpón de aproximadamente 3 por 3 metros.
Por las características y dimensiones del lugar, el foco pudo ser controlado rápidamente por los bomberos, evitando que el fuego se propagara hacia otros sectores de la empresa.
En el operativo consistió en apagar el fuego, que afortunadamente no causó heridos. Trabajó una dotación con cuatro efectivos, bajo las órdenes de la sargento Sabrina Gerez.
Hasta el momento no se determinó qué provocó el incendio. Una vez controlada la situación, comenzaron las tareas para establecer el origen del fuego y determinar si se trató de un desperfecto o de algún otro factor.