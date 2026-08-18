Se presenta en Llavallol la segunda edición de la Feria del Libro que da voz a los sectores olvidados

Todavía hay tiempo de sumarse a la feria con un stand.

La segunda edición de la Feria del Libro en Magdalena Centro Barrial de Llavallol vuelve a presentarse este sábado con el objetivo de continuar siendo ese canal de expresión de los sectores olvidados. No es una feria más, es un encuentro con editoriales independientes y autores de libros que quieren contar historias.

A partir de las 15 en el espacio ubicado en Boulevard Polonia 33, Llavallol , los vecinos podrán sumarse gratis a una tarde con varias atracciones además de los stand con libros de editoriales independientes. "Vamos a contar con distintas actividades como presentación de libros, charlas y shows en vivo, pero siempre con el fin principal de esta feria que es generar un espacio donde pongamos la centralidad en las personas en situación de calle que quieren ser escuchadas", explicó Sebastián Ferrero fundador de la ONG de Lomas, No Seas Pavote con la que tienen una editorial Tinku y un concurso literario para que puedan escribir los sectores olvidados por la sociedad.

Creando redes. En Llavallol y junto a la comunidad festejarán el aniversario del Centro Barrial Tinku

En esta oportunidad van a contar además, con invitados especiales y de gran nivel literario que llegarán por primera vez a Llavallol para apoyar y ser parte de esta feria que quiere imponerse en la zona.

Según detallaron desde la organización de la feria, van a contar con una charla especial que brindará Gustavo Vera que es referente de la Alameda y contará sobre su trabajo literario "La amistad no se negocia", el cual trata sobre las correspondencias inéditas del Papa Francisco con un militante de las periferias.

"También estará presente el docente y escritor para Página 12, Carlos Andújar", detalló Ferrero y añadió que dichas charlas arrancarán a las 18 para los que quieran sumarse.

También van a conmemorar los 50 años del asesinato de Enrique Angelelli que es el obispo asesinado en la Dictadura que es el referente de No Seas Pavote y todas las casas que nuclea la ONG. "Vamos a presentar un libro dedicado a él que se llama 'Nos duele, pero es semilla fecunda' en homenaje a Angelelli", contó Ferrero sobre uno de los tres libros de la editorial Tinku que fue creada para dar un lugar a los que quieran expresarse.

"Poner el cuerpo escrito 4", también será una de las opciones para adquirir en la feria ya que allí se juntan todos los escritos del 4º concurso literario para personas en situación de calle y casas de acompañamiento.

Por último presentarán "Brinco, el conejito de la amistad", de la joven autora Melody Scotty, que narra una historia sobre la amistad, la empatía y el cuidado.

Ventas anticipadas y stand disponibles

Algunos de los libros que van a estar en la Feria del Libro Magdalena Centro Barrial se pueden reservar de manera anticipada simplemente enviando un mensaje privado en @humanizarlacalle o en Facebook/No Seas Pavote ONG

"Con esta feria del libro apuntamos a acercar lo producido por las personas que tienen ganas de expresase y que llegue a muchos otros lectores porque queremos ser un canal de expresión. Un facilitador para que pueda ser escuchada su voz", explicó el fundador de la ONG lomense.

Por eso, esas editoriales independientes que también quieran ser parte de esta feria aún están a tiempo de comunicarse y unirse con un stand y dar a conocer el trabajo que realizan durante todo el año.

"Van a encontrar libros que construyen memoria, comunidad y esperanza. Los esperamos para compartir la tarde con historias y cultura", concluyeron.