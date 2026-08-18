Dan clases de natación y aquagym gratis en Lomas: cómo sumarse

En el Natatorio Guyo Sember de Lomas de Zamora se abrieron nuevos cupos para clases de natación y deportes acuáticos gratuitos . Los vecinos se tienen que anotar en la web del Municipio .

En el espacio ubicado sobre la Avenida Alsina 1865 , a dos cuadras de la estación de Lomas , funciona una Escuelita de Natación para niños de 6 a 12 años y adolescentes. Se trata de una actividad para ganar confianza en el agua, aprender nuevas técnicas y disfrutar del deporte junto a profesores especializados que dan clases los martes y jueves, de 9.30 a 10.20, y los jueves, de 14 a 14.50.

Por su parte, las personas mayores de 18 años tienen clases de natación para el nivel 1 y 2 que se dan los lunes y viernes, de 9.30 a 10.20, y los martes y viernes, de 14 a 14.50. Desde la Agencia Deportes Lomas también abrieron nuevos cupos de aquagym para los días lunes, de 14 a 14.50.

Para anotarse en cualquiera de estos deportes hay que entrar a la web oficial , completar el formulario y adjuntar una foto del DNI (frente y dorso) junto con un apto físico que debe ser completado por un médico. Después recibirán un mail con un Carnet Deportivo que tendrán que presentar antes de ingresar a la actividad.

Guyo Sember, deportista y docente desaparecido de Lomas de Zamora

Gregorio Sember, a quien todos conocían como "Guyo", fue un deportista y docente de Lomas que luchó por la inclusión social. El 30 de mayo se cumplieron 50 años de su desaparición a manos de la dictadura militar.

Hijo de una familia trabajadora de Temperley, "Guyo" hizo su educación básica en la Primaria N°13 y luego continuó su formación en el Colegio Nacional Mixto de Adrogué. Junto a su familia participó activamente del Ateneo Israelita Argentino de Lomas, un centro cultural y educativo de la comunidad judía. Allí comenzó a aprender las técnicas de natación y a competir contra los clubes de la zona, logrando muy buenos resultados.

Su pasión por el deporte y la educación lo llevaron a estudiar en el Instituto Romero Brest, donde se recibió de profesor de educación física. En 1975 empezó a trabajar en la escuela Neveh Shalom, que era parte de la red escolar judía en Parque Chas, y también en la colonia de vacaciones de la Escuela Arco Iris. "Guyo" promovía una educación física centrada en el juego recreativo, social y con especial énfasis en la integración comunitaria.

Hijo de una familia trabajadora de Temperley, "Guyo" estudió en la Primaria N°13.

El 30 de mayo de 1976 fue secuestrado en una casa de Chacarita en la que se habían mudado sus padres, a quienes les dijeron que se llevaban detenido a Gregorio por "por averiguación de antecedentes". Tiempo después, se supo que estuvo un par de días en la Superintendencia de Seguridad Federal, bajo la jurisdicción de la Policía Federal. Y algunos sobrevivientes lo vieron en el Centro Clandestino El Vesubio.

Sus restos fueron identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense tras el análisis de una muestra de sangre entregada por la familia. El cuerpo estaba en el Cementerio de Avellaneda, donde había sido enterrado el 21 de junio de 1976 y en las actas figuraba como "muerto producto de un enfrentamiento" con fuerzas de seguridad.