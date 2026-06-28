Amplían las actividades deportivas inclusivas en plazas y parques de Lomas

En plazas y parques de Lomas de Zamora hay nuevas actividades deportivas inclusivas coordinadas por el Municipio para que los vecinos hagan actividad física cerca de sus casas.

Personas con y sin discapacidad a partir de los 6 años pueden sumarse libremente a las actividades que se realizan todas las semanas en distintos barrios. Los lunes, de 14 a 16, hay clases de fútbol en el Parque de Albertina que está ubicado en Homero 2601 . También se arman partidos los jueves, de 10 a 12, en la sede de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora que está sobre la calle Entre Ríos 1060 .

Como Maradona. De Fiorito al Mundial: Facundo Medina ya tiene su mural en el barrio

Los interesados en jugar al básquet tienen que ir los miércoles, de 14 a 16, al Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302) . Mientras que en el Parque San José (Caaguazú y El Trébol) hay jornadas de hockey los miércoles, de 12 a 14.

El Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) tiene canchas de pádel profesionales de césped sintético en la que dan clases los lunes, de 11 a 12. También se realizan entrenamientos de rugby mixto cada 15 días, los viernes a las 11.00 (el primero tendrá lugar este viernes 19 de junio).

Otra opción en el Parque de Lomas es el vóley con encuentros los miércoles, de 17 a 18. Y en la Plaza Martins de Lomas (Arenales 750) dan taichi los jueves, de 11 a 12.

Puesta a punto para la gran maratón en Lomas de Zamora

El 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la maratón Lomas Corre en Comunidad en la Plaza Grigera y muchos vecinos están participando de los entrenamientos gratuitos que organiza el Municipio para llegar de la mejor manera a la competencia.

Las jornadas de acondicionamiento físico se llevan a cabo los domingos, de 10 a 12, tanto en el Parque de Lomas de Zamora (Molina Arrotea y Las Lilas) como en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771). "Es una propuesta pensada para que los vecinos se animen a entrenar y vean que pueden mejorar, participar y prepararse para la carrera que se hace en septiembre. En los entrenamientos hacemos acondicionamiento general, fuerza, coordinación, movilidad y trabajos aeróbicos", indicó Marcelo Acosta, uno de los profesores que está a cargo de las clases.

Alrededor de 40 personas están yendo a entrenar los domingos al Parque de Lomas. Para anotarse, los vecinos tienen que llenar este formulario en la web oficial. Mientras que la actividad en Finky es sin inscripción previa.