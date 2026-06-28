Amplían las actividades deportivas inclusivas en plazas y parques de Lomas

En plazas y parques de Lomas de Zamora hay nuevas actividades deportivas inclusivas coordinadas por el Municipio para que los vecinos hagan actividad física cerca de sus casas.
Los vecinos tienen nuevas propuestas inclusivas en distintos barrios. Hay fútbol, básquet, vóley y hockey, entre otras propuestas.
En plazas y parques de Lomas de Zamora hay nuevas actividades deportivas inclusivas coordinadas por el Municipio para que los vecinos hagan actividad física cerca de sus casas.
Personas con y sin discapacidad a partir de los 6 años pueden sumarse libremente a las actividades que se realizan todas las semanas en distintos barrios. Los lunes, de 14 a 16, hay clases de fútbol en el Parque de Albertina que está ubicado en Homero 2601. También se arman partidos los jueves, de 10 a 12, en la sede de la Agencia de Discapacidad de Lomas de Zamora que está sobre la calle Entre Ríos 1060.
Los interesados en jugar al básquet tienen que ir los miércoles, de 14 a 16, al Parque Llavallol (Boulevard Santa Catalina 302). Mientras que en el Parque San José (Caaguazú y El Trébol) hay jornadas de hockey los miércoles, de 12 a 14.
El Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) tiene canchas de pádel profesionales de césped sintético en la que dan clases los lunes, de 11 a 12. También se realizan entrenamientos de rugby mixto cada 15 días, los viernes a las 11.00 (el primero tendrá lugar este viernes 19 de junio).
Otra opción en el Parque de Lomas es el vóley con encuentros los miércoles, de 17 a 18. Y en la Plaza Martins de Lomas (Arenales 750) dan taichi los jueves, de 11 a 12.
El 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la maratón Lomas Corre en Comunidad en la Plaza Grigera y muchos vecinos están participando de los entrenamientos gratuitos que organiza el Municipio para llegar de la mejor manera a la competencia.
Las jornadas de acondicionamiento físico se llevan a cabo los domingos, de 10 a 12, tanto en el Parque de Lomas de Zamora (Molina Arrotea y Las Lilas) como en el Parque Finky de Turdera (San Basilio 771). "Es una propuesta pensada para que los vecinos se animen a entrenar y vean que pueden mejorar, participar y prepararse para la carrera que se hace en septiembre. En los entrenamientos hacemos acondicionamiento general, fuerza, coordinación, movilidad y trabajos aeróbicos", indicó Marcelo Acosta, uno de los profesores que está a cargo de las clases.
Alrededor de 40 personas están yendo a entrenar los domingos al Parque de Lomas. Para anotarse, los vecinos tienen que llenar este formulario en la web oficial. Mientras que la actividad en Finky es sin inscripción previa.