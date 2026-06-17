Un gimnasio de Lomas y dos décadas de impulso al boxeo femenino

En una época en la que el boxeo todavía era visto como un deporte casi exclusivamente masculino, una mujer de 65 años se animó a ponerse los guantes y terminó marcando el camino para muchas otras. Esa historia comenzó en 2002 en el gimnasio Solo Box, ubicado en Rivera 914, en Lomas de Zamora.

El espacio fue creado por Jorge Simó y Elena Gómez con una idea muy clara: acercar el boxeo a cualquier vecino del barrio, sin importar la edad ni la experiencia previa. El objetivo no era formar campeones, sino ofrecer una actividad recreativa y saludable.

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"La primera mujer que entrenó fue mi mamá, Elena Gómez. Ella tenía 65 años cuando empezó", recordó Lucas Simó, profesor y coordinador del gimnasio. "Mis viejos venían de entrenar con Miguel Ángel Castellini y mi mamá quería hacer boxeo en una época donde no había algo exclusivo para lo recreativo. Empezó con mi papá y de a poco se fueron sumando otras chicas del barrio".

El espacio fue creado por Jorge Simó y Elena Gómez con una idea muy clara: acercar el boxeo a cualquier vecino del barrio.

Muchas mujeres encontraron en el boxeo una herramienta para mejorar su salud, ganar confianza y aprender defensa personal.

Una referencia para el boxeo femenino en Lomas

Con el paso de los años, el gimnasio se convirtió en un espacio de referencia para muchas mujeres que encontraron en el boxeo una herramienta para mejorar su salud, ganar confianza y hasta aprender defensa personal.

"Las mujeres buscan un entrenamiento donde puedan distenderse, trabajar lo muscular, bajar de peso y mantener una vida sana. El boxeo les da todas esas herramientas", explicó Lucas.

Araceli Pérez es una de las alumnas que se sumó a la disciplina. Recuerda que la primera vez que se puso los guantes sintió "un poco de todo". "Más que nada miedo. Miedo de pegar con fuerza o de no saber. Pero acá me enseñan día a día y cada vez quiero aprender un poco más", contó.

Para otras mujeres, el boxeo terminó transformándose en una verdadera forma de vida. Es el caso de Mar Lara, quien lleva una década entrenando en Solo Box. "Saqué mucho coraje. Ahora me sé defender muy bien, no le tengo miedo a nada y aprendí muchísimo", aseguró.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 17.54.21 El boxeo mejora la autoestima, ayuda a superar los miedos y tonifica el cuerpo.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 13.21.59 "Las mujeres buscan un entrenamiento donde puedan distenderse, trabajar lo muscular, bajar de peso y mantener una vida sana. El boxeo les da todas esas herramientas", explicó Lucas.

Para que más mujeres se animen al boxeo

La historia también tiene un fuerte componente familiar. Lara López, conocida en las redes como "Lara Vox", comenzó a entrenar desde muy chica y hoy es profesora y directora técnica de la Federación Argentina de Boxeo.

"El boxeo mejora la autoestima, ayuda a superar los miedos y tonifica el cuerpo. Yo siempre aliento a las chicas a que se animen porque es una de las mejores decisiones que pueden tomar", sostuvo.

Más de dos décadas después de su apertura, Solo Box mantiene intacta la idea con la que nació: demostrar que el boxeo es un deporte para todos y que, muchas veces, detrás de un par de guantes también se encuentran la confianza, la disciplina y una nueva manera de enfrentar la vida.