Desde bebés a adultos: Lomas de Zamora tiene deportes gratuitos para todas las edades

Durante el año pasado, más de 7 mil vecinos participaron de 30 actividades deportivas gratuitas en Lomas de Zamora . Desde el Municipio lanzaron las inscripciones para la temporada 2026 .

Con una infraestructura de primer nivel y todas las comodidades para las clases, en el Parque de Lomas hay hockey, atletismo, basquet, entrenamiento funcional, rugby, fútbol, futsal, voley, handball, BMX, goalball, tejo, triatlón, patín, padel, tenis de mesa, boccia, levantamiento olímpico y gimnasia.

El predio ubicado en Molina Arrotea y Las Lilas también cuenta con un Gimnasio de Deportes de Contacto de más de 400 metros cuadrados, un ring de 6x6 metros y un tatami de 9x18. Todas las semanas brindan clases de boxeo, judo, kickboxing, kung fu, taekwondo y taichi.

Mientras que en las piletas del parque ofrecen clases de natación, aquagym, matronatación, waterpolo, clases para personas con TEA y un equipo para personas con discapacidad. "Gael tiene 9 meses y participa de matronatación desde los 3 meses. Las clases son excelentes porque aprendió a defenderse en el agua así que estamos muy agradecidos con el Municipio por la posibilidad de participar de una actividad tan interesante", destacó Carolina, una de las vecinas que formó parte de la propuesta destinada a bebés de 3 a 24 meses junto a sus familias.

El otro natatorio del Municipio es el Guyo Sember, que está sobre la Avenida Alsina 1835 y cuenta con equipos de calefacción ambientales para garantizar las clases en invierno y un sistema de iluminación LED. Allí hay natación para mayores de 18 (nivel 1 y 2), Escuela de Natación (para chicos de 6 a 13 años), aquagym, waterpolo, equipo master y equipo para personas con discapacidad.

Para anotarse en cualquiera de estos deportes hay que entrar a la web oficial, completar el formulario y adjuntar una foto del DNI (frente y dorso), un apto físico que debe ser completado por un médico y Certificado Único de Discapacidad (en caso que corresponda). Después recibirán un mail con un Carnet Deportivo que tendrán que presentar antes de ingresar a cada actividad.

Lanzaron la nueva Agencia de Deportes en Lomas

El Municipio creó la nueva Agencia de Deportes para seguir potenciando las actividades que se llevan a cabo en distintos barrios. El año pasado hubo más de 4 mil personas participando en las 90 clases semanales que se dieron en el marco del programa Estaciones Deportivas en parques, plazas e instituciones. Mientras que más de 7.500 estudiantes de 4° grado formaron parte de las clases gratuitas de natación.