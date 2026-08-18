Realizarán una charla abierta en Lomas sobre el endeudamiento de las familias

El conversatorio en Lomas será a las 18 y abordará el endeudamiento de las familias.

Este martes a las 18 se realizará en Lomas de Zamora una charla abierta para abordar la problemática del endeudamiento de las familias, un fenómeno que afecta cada vez más hogares y que será debatido por vecinos, organizaciones y referentes políticos.

El conversatorio tendrá lugar en el espacio cultural y cooperativo Minga, ubicado en Balcarce 476, y contará con la participación de los concejales Paula Montenegro y Juan Montaña , junto a la diputada Natalia Zaracho. El endeudamiento de los hogares será el eje de la charla abierta, el objetivo es generar un espacio de encuentro y organización para personas que atraviesan esta situación y para vecinos interesados en la problemática.

La convocatoria es impulsada por la consejería sobre endeudamiento doméstico Redes, el colectivo Endeudadxs Organizadxs y promovida por Montenegro "nos quieren solxs y endeudadxs, nos van a encontrar juntxs y organizadxs", compartió a través de sus redes sociales. Por su parte Montaña escribió "un espacio abierto para hablar del problema central de los argentinos: el endeudamiento personal y familiar".

El endeudamiento familiar se convirtió en una de las principales dificultades económicas para numerosos hogares argentinos. En los último años, el crédito dejó de estar asociado únicamente a la compre de bienes de alto valor y empezó a usarse para afrontar gastos cotidianos y llegar a fin de mes.

El endeudamiento familiar se convirtió en una de las principales dificultades económicas para numerosos hogares argentinos. Según el Mapa de la Deuda, un análisis sobre la situación de endeudamiento de las familias, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad, junto a la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), el nivel de deuda en mora de las familias llegó al 17,5%.

A partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), en abril de 2026 había unos 20 millones de personas con algún tipo de préstamo, de las cuales 5,3 millones registraban al menos un crédito irregular, es decir, con más de 90 días de atraso. Esto representa al 26,7% de quienes tienen financiamiento.

En tanto, un estudio de la Universidad Austral y EcoGo ubicó en 17,5% la mora consolidada por monto del crédito otorgado a personas físicas en junio de 2026, al considerar conjuntamente el financiamiento bancario y el no bancario. "El deterioro registrado durante el último año y medio es significativo. En diciembre de 2024, la mora total por monto representaba el 3,6% del crédito; en diciembre de 2025 había escalado al 12,6% y en junio de 2026 llegó al 17,5%. En 18 meses, el nivel se multiplicó por 4,9", detalla el informe.

Las deudas de la tarjeta de crédito y préstamos son centrales en los hogares

Las tarjetas de crédito y los préstamos personales pasaron a ocupar un lugar central en la economía doméstica, cuando las familias no logran cancelar los resúmenes o cuotas, muchas veces recurren a nuevos préstamos para cubrir las deudas anteriores, generando una cadena de refinanciaciones que puede resultar cada vez más difícil de sostener.

Esto se suman las elevadas tasas de algunos créditos de acceso rápido, que pueden multiplicar considerablemente el monto originalmente solicitado y profundizar las dificultades para quienes ya se encuentran en una situación económica vulnerable. En este contexto, la charla busca poner en común experiencias, problemáticas y herramientas frente al endeudamiento doméstico, además de promover la organización colectiva de las personas afectadas.