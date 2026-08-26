Tras una persecución en Lomas, detuvieron a una pareja que vendía droga

La Policía de Lomas de Zamora detuvo a una pareja por venta de droga, tras una intensa persecución en la localidad de Villa Centenario . Les incautaron cocaína y marihuana.

Todo empezó cuando efectivos de la Comisaría 7ª de Villa Centenario recorrían la zona de Puerto Argentino y Gabriel Miró . Allí notaron que un hombre se acercó a un Citroën C4 azul estacionado y que entregó dinero a cambio de un pequeño objeto que luego guardó.

Enseguida los policías intentaron pararlo, pero el conductor aceleró y escapó. De esa manera empezó una persecución que se extendió por varias cuadras , hasta el cruce de las calles Miguel de Unamuno y Bolonia .

Una vez que los policías interceptaron al Citroën, procedieron a identificar a sus ocupantes. Se trataba de un hombre de 34 años y una mujer de 26 . No tardaron en deducir por qué escapaban: llevaban droga escondida en el auto.

Los uniformados descubrieron una bolsa con 120 envoltorios de cocaína, oculta detrás de una toma de ventilación. También hallaron un envoltorio con marihuana, una balanza de precisión, una tijera, una navaja y cinta aisladora.

Ante esta situación, la pareja fue trasladada a la Comisaría de Villa Centenario y puesta a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de Lomas de Zamora, que les inició una causa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.