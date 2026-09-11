Mirtha Legrand sigue internada: qué dice el último parte médico

Se difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud d e Mirtha Legrand , quien se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei desde el lunes pasado. A pesar de lo que se especulaba, la conductora de El Trece no recibió el alta.

En el parte médico se detalla que Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio que presentó y acompañada de cerca por su kinesiólogo.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo", se indicó en el escrito oficial desde el Sanatorio Mater Dei.

Además, se resaltó que la conductora se encuentra enfocada en sus actividades y recibiendo las visitas de sus seres queridos más cercanos durante su internación.

"Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares. Agradece a todos las muestras de cariño", se precisó en el parte oficial.

Sobre el final, se anunció cuándo se emitirá el nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand: "De no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico", concluyó el texto.

Parte medico de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand, a la espera del alta médica

En Puro Show, en El Trece, Nancy Duré, se refirió a cómo lleva Mirtha Legrand su internación. “La gente cercana dice queella está realmente muy bien y que está aburrida de estar internada. Yo creo que existe la posibilidad de que el alta sea el fin de semana y que, tal vez, quieren dispersar un poco a la prensa”, aseguró la panelista.

En las últimas horas el Sanatorio Mater Dei había anticipado en su comunicado que era probable que Mirtha Legrand recibiera el alta médica en las próximas horas. Sin embargo, este viernes sorprendieron con un nuevo informe.

Mirtha Legrand había ingresado al centro médico el lunes pasado a raíz de un cuadro respiratorio bronquial. En aquel primer comunicado, los profesionales indicaron que permanecería en una habitación común para realizarse estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.