viernes 11 de septiembre de 2026
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11 de septiembre de 2026
Grave.

Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compañeros, se lo contó al ChatGPT y el FBI lo detectó

Un adolescente de 15 años de Quilmes quedó bajo investigación tras una alerta del FBI por un supuesto ataque escolar que habría planeado para 2027.

Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compañeros, se lo contó al ChatGPT y el FBI lo detectó.

Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compañeros, se lo contó al ChatGPT y el FBI lo detectó.

Un adolescente de 15 años de Quilmes quedó bajo investigación tras una alerta del FBI recibida el 19 de agosto, vinculada con mensajes sobre un supuesto ataque en su colegio. La Justicia ordenó un allanamiento en su vivienda, donde la Policía Federal secuestró celulares y elementos tácticos, aunque no encontró armas ni municiones. (53 palabras)

La investigación se inició el 19 de agosto, cuando el agregado jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina informó a las autoridades locales sobre un usuario relacionado con mensajes que advertían sobre un posible ataque escolar.

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Según la información incorporada al expediente, el adolescente habría considerado realizar el ataque durante 2027 y también evaluaba la posibilidad de adelantarlo. Los investigadores detectaron conversaciones en las que hacía referencia a la preparación del supuesto plan.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, encabezada por el fiscal Walter Bruno. El Juzgado de Garantías del Joven N°1, a cargo de la jueza Miriam Susana Alcolcel, autorizó el procedimiento.

Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compa&ntilde;eros, se lo cont&oacute; al ChatGPT y el FBI lo detect&oacute;.

Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compañeros, se lo contó al ChatGPT y el FBI lo detectó.

Qué encontraron durante el allanamiento en Quilmes

La Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina realizó tareas digitales, trabajo de campo y análisis de fuentes abiertas para identificar al sospechoso, de acuerdo con lo informado por Zona Sur Diario.

Durante el operativo en la vivienda fueron secuestrados:

  • Dos teléfonos celulares.
  • Dos pares de guantes tácticos.
  • Un gorro tipo piluso camuflado.
  • Un pasamontañas con una calavera.
  • Un pasamontañas camuflado.
  • Gafas negras de protección táctica.

Sin embargo, en el domicilio no encontraron armas de fuego ni municiones. Todo el material secuestrado será analizado por la Justicia para determinar si aporta nuevos elementos sobre la investigación y el supuesto plan.

Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compa&ntilde;eros, se lo cont&oacute; al ChatGPT y el FBI lo detect&oacute;.

Un adolescente de Quilmes planeaba matar a sus compañeros, se lo contó al ChatGPT y el FBI lo detectó.

Cómo continúa la causa en Quilmes

El adolescente y sus padres fueron citados para presentarse ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil. La causa fue caratulada como “intimidación pública” y permanece bajo investigación.

Los teléfonos y demás elementos incautados deberán ser peritados para establecer qué información contienen y si permiten determinar el grado de avance de la planificación que se investiga.

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