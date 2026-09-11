Presentan en Temperley una obra musical y visual sobre la dictadura militar

La obra llega a Temperley en el marco de una gira por diferentes espacios culturales.

"Memoria de Lxs Nuestrxs" es una obra musical y visual que reconstruye la historia de dos militantes pampeanos que fueron perseguidos por la última dictadura militar . Este sábado tendrá una presentación especial en el Espacio Cultural Martina Chapanay de Temperley .

La función con entrada a la gorra se realizará a las 20 en el espacio ubicado sobre la calle Triunvirato 808, entre Álzaga y Blanco Encalada . A través de música, relatos, imágenes y proyecciones, "Memoria de Lxs Nuestrxs" narra fragmentos de la vida de Nelson Nicoletti (periodista, cooperativista y dirigente político) y Delfor Sombra (músico y compositor del folklore pampeano), dos grandes amigos y militantes de la causa popular latinoamericana cuyas vidas quedaron marcadas por el terrorismo de Estado .

Para no olvidar. El ENAM de Banfield fue reconocido como espacio de memoria

"Es una obra donde los recuerdos familiares, comunitarios y colectivos se encuentran en escena con canciones, imágenes y testimonios para construir una memoria que no permanece detenida en el pasado, sino que dialoga con el presente. Lo que buscamos es honrar a las personas que fueron perseguidas por pensar, militar y soñar con una sociedad más justa, y también a quienes continúan sosteniendo las banderas de Memoria, Verdad y Justicia ", expresó Javi Avalis , músico y escritor pampeano que a la obra le pone su voz, guitarra y arreglos.

El elenco se completa con Vero Be (voz, guitarra, percusión y arreglos) y Valeria Ruggieri (arte visual, escenografía, proyecciones, sonido e iluminación). En el marco de los 50 años del golpe, desde marzo de este año los artistas estuvieron recorriendo bibliotecas populares, sindicatos y teatros de La Pampa . Y durante este fin de semana se presentarán tanto en Temperley como en Avellaneda y CABA . Los interesados en reservar su entrada pueden llenar este formulario .

La historia de los militantes perseguidos por la dictadura militar

Nelson Nicoletti y Delfor Sombra compartieron convicciones, sueños y una profunda amistad construida en lo cotidiano, lo familiar y lo colectivo. Un ejemplo entrañable de ese vínculo es que ambos decidieron casarse con sus compañeras Marta y Elsa, también íntimas amigas, en la misma fecha.

Al momento del golpe de Estado de 1976, ambos se encontraban en plena actividad creativa, laboral y familiar. Nicoletti dirigía el diario La Capital y presidía la cooperativa gráfica que lo editaba. Sombra, por su parte, acababa de grabar junto al Dúo Sombrarena el disco "Voces de la Patria Baya", una obra fundamental para la difusión y construcción de la identidad del folklore pampeano.

La dictadura los arrancó de su tierra, de sus trabajos y de su cotidianeidad forzándolos al exilio (interno y externo), lo cual demuestra que La Pampa tampoco estuvo ajena al plan represivo desplegado en todo el país.